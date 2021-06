A 10 años del descenso de River surgen las confesiones

Un 26 de junio de 2011 ocurría la peor pesadilla para los hinchas de River Plate, descendiendo de categoría tras perder contre Belgrano de Córdoba. Cuando ya todo es un doloroso recuerdo para la institución, algunos de los protagonistas hablaron y dieron detalles de cómo se vivió esa jornada.

Hace 10 años los hinchas del Millonario vivían el episodio más triste de la historia del club, viviendo horas dramáticas, con el empate de Belgrano y el penal errado por Pavone. Salir del Monumental fue caótico y hubo enfrentamientos con la policía, varios detenidos, heridos y el barrio de Avellaneda sufriendo destrozos.

Una década pasó ya desde ocurrida una noticia que recorrió el mundo. En su momento los fanáticos de River no sabían a quién señalar como responsable, Grondona, Passarella, los jugadores, todos fueron apuntados. Sin embargo, cada uno de ellos rompió el silencio y prestaron declaraciones de lo que sucedía en el detrás de escena.

Por su parte, Julio Humberto Grondona, quien era el Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, contó que días antes al descenso recibió un llamado de Passarella en relación al Superclásico que River había perdido contra Boca por 2 a 0 el 15 de mayo de 2011. El «kaiser» lo criticaba por jugadas que en su consideración deberían haberse cobrado como penales a favor del conjunto riverplatense, a lo que Grondona respondió: «vos lo que tenés que hacer es comprarte un arquero, ¡Sos Alí Babá y los 40 ladrones!». En aquel entonces, Juan Pablo Carrizo venía de actuaciones polémicas con errores que habían perjudicado enormemente a su equipo.

El que también habló fue Sergio Pezzotta, quien arbitró en aquel fatídico partido, omitiendo uno de los penales no cobrados más relevantes de la historia del fútbol argentino, cuando Chiqui Pérez entraba solo al área «Pirata» y fue derribado por Leandro Caruso. Sin dudas de haber existido el VAR esto no hubiera ocurrido, pero es difícil centrarse en análisis puntuales cuando el perder la categoría significa una temporada completa de malos resultados. La gente acusa a Pezzota de no haber estado a la altura de un partido de tal dimensión, punto en el que decidió contar sobre las amenazas que recibió por parte de los Borrachos del Tablón: “Mirá que acá tenemos que ganar porque no sale nadie. Si no nos cobrás un penal no salís vivo. Te vamos a matar”. En consecuencia, 9 barras fueron investigados y procesados por el episodio.

Guillermo Marconi (titular del SADRA) y Pezzotta concedieron una entrevista a Clarín en 2016 en la que revelaron detalles de la designación arbitral para el partido decisivo y contaron que el propio JHG, después de una supuesta reunión en Olivos con Cristina Fernández, les dio a entender que River no podía descender por el estallido social que podía provocarse (un estallido que efectivamente se vivió en Núñez, con algunas butacas prendidas fuego en la Sívori, roturas de vidrios en el hall del Monumental y en locales del barrio). “Me saludó y me dijo ‘mire, Pezzotta, que si esto sale mal nos cuelgan del Obelisco».

El entonces Presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, también confesó haber recibido un llamado de Grondona. Relató haber atendido y que Julio le dijo: ‘Ustedes van a cambiar la historia’ y cortó. No sé qué quiso decir”. Una revelación elocuente que coincide con lo que por lo bajo sostiene gente ligada a la gestión Passarella, que incluso asegura que en todo caso el vuelco que dio AFA para intentar salvar al CARP fue tan a último momento que “hubo llamados que no entraron al Monumental” porque por la cantidad de público ya no había señal. Todo, en definitiva, quedará en el imaginario futbolero argentino.

