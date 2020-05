A diez años del último el show de Gustavo Cerati antes del ACV

Fue en Caracas en 2010, en el tramo final de la gira Fuerza Natural. Horas después comenzaba el derrotero que duró cuatro años hasta el día de su muerte.

Gustavo Cerati terminó el último recital de la gira Fuerza Natural en Caracas, Venezuela, contento pero agotado tras un mes y medio de shows por Latinoamérica.

Hoy se cumplen 10 años de aquel concierto que el músico dio en el campus de la Universidad Simón Bolivar. Tan solo horas después, el ex líder de Soda Stereo comenzó a sufrir un ACV que lo mantendría en coma con un limbo de cuatro años hasta el día de su muerte, el 4 de septiembre de 2014.

Era un 15 de mayo del 2010 y la gira llegaba a su fin. Todo se vivía en un clima de felicidad y algarabía junto a sus músicos y crew personal, con la que venía compartiendo hoteles, aviones, fiestas y recitales.

La anterior escala había sido unos días antes en Bogotá. Allí brindo un memorable concierto dando cuenta de un correlato dual: Cerati atravesaba uno de sus mejores momentos artísticos, aunque desoyendo algunos consejos como el de abandonar el cigarrillo, una adicción que le costaba dejar de lado.

El músico ya había sufrido cuatro años atrás una trombosis en la vena de una de sus piernas que le dejó unas cuantas semanas sin caminar.

Ese 15 de mayo fue una jornada tranquila en Caracas. La noche anterior hubo salida nocturna, una postal normal de la gira. Quienes lo cruzaron ese día lo vieron bien, pero algo cansado. Hubo prueba de sonido y un meet and greed con fans. Llegó entonces la noche del show. Cerati no lo sabía pero aquel escenario de Caracas sería el último de su vida. Fue un recital enérgico y vibrante: todo sonó y funcionó con esa perfección que él profesaba. «Ahí va un regalo… no mío, sino de la naturaleza, o de lo que sea. Un lago en el cielo para todos… acá que estamos bien alto, gracias Caracas», dijo antes de interpretar Lago en el Cielo, el tema con el que cerraba el show.

