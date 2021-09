Abba: regresa la legendaria banda sueca luego de casi 40 años separados

Tras casi cuatro décadas separados, Abba sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso.

La legendaria banda de pop sueca anunció un nuevo disco y un concierto virtual.

Abba Voyage («El viaje de Abba») se lanzará en noviembre, antes de una serie de conciertos «revolucionarios» en los que avatares virtuales tocarán éxitos como Mamma Mia y Waterloo.

Los integrantes del cuarteto, que se separó en 1982, dijeron que se reunieron para grabar unos pocos temas musicales pero terminaron creando un disco de 10 canciones y planeando un show.

«Al principio eran solo dos canciones y luego dijimos: ‘Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más'», dijo Benny Andersson en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial este jueves.

Una de ellas, I Still Have Faith In You («Todavía tengo fe en ti»), es una balada de piano que retrata el vínculo que comparten los cuatro miembros de la banda.

«Cuando Benny tocó la melodía, supe que tenía que ser sobre nosotros», dijo Bjorn Ulvaeus, explicando la creación del tema musical.

«Se trata de darse cuenta de que es sorprendente estar donde estamos. Nadie pudo imaginar esto, lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo mejores amigos. Seguir disfrutando de la compañía del otro y tener una completa lealtad», añadió.

Las nuevas canciones de la banda sonarán durante el concierto virtual, también titulado Abba Voyage, el próximo año en un estadio especialmente construido en el este de Londres.

Los llamados «Abba-tars» fueron diseñados por Industrial Light and Magic, la compañía de efectos visuales fundada por el creador de Star Wars, George Lucas.

Más de 850 personas trabajaron en la recreación de Abba «en su mejor momento» utilizando tecnología de captura de movimiento para escanear «todos los gestos y movimientos» de los músicos, que ahora tienen 70 años, mientras actuaban.

«Agnetha, Frida, Benny y Bjorn subieron al escenario frente a 160 cámaras y casi la misma cantidad de genios de efectos visuales, y tocaron cada canción en este espectáculo, a la perfección, durante cinco semanas», explicó el productor Ludvig Andersson.

«Entonces, cuando ves este programa, no son cuatro personas fingiendo ser Abba, en realidad son ellos», describió.

