Adrián Pallares, contra La China Suárez: «¡Cobraste en dólares por contar tus miserias!»

El conductor de Intrusos, Adrián Pallares, tomó partido por Paula Varela tras el cruce que tuvo con La China Suárez.

La China Suárez explotó contra la periodista Paula Varela porque la panelista dio una información al aire en Intrusos que no le gustó.

«La China Suárez le escribió a Eduardo Cruz, el hermano de Penélope y pareja de Eva De Dominici», había dicho la columnista del ciclo de América TV.

En su cuenta de Instagram, La China Suárez le dedicó un fuerte descargo a la panelista.

«Hasta cuando vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto es abuso. Desmintió categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién ese ese hombre. Dejen vivir. Mira que hay periodistas que se preocupan por averiguar… ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?», sentenció Suárez.

Aunque eso no fue todo. En otro posteo, la actriz expresó: “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”.

Y concluyó: «Ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’, y son los primeros en ejercerlo”.

En medio de esto, este martes en Intrusos, Adrián Pallares arrancó el programa con un fuerte mensaje dirigido a La China Suarez. «La China Suárez, por quien tengo un afecto y lo he manifestado aquí mismo, ayer escribió algo en contra de Paulita Varela y por ende de Intrusos», comenzó diciendo el conductor.

«Vamos a decir una cosa, ella en su posteo hablaba de que no se iba a tirar de una ventana o que la gente la está maltratando, y hay que recordar que tanto Wanda como la China dieron notas pagas, entrevistas pagas en un momento tremendo de sus vidas, una engañada y la otra la engañadora. ¡Y dieron notas pagas!», siguió.

Pallares tomó posición a favor de su compañera y señaló que le parecieron exageradas las palabras de La China Suárez.

«Cobraron miles de dólares para hablar de su intimidad, ¿Ok? Se sentaron frente a quienes se sentaron. Una con Alejandro Fantino haciéndose la Bambi y la otra con Susana Giménez haciéndose la vedette. Las dos eligieron con quién. ¡Las dos cobraron! ¡Abrieron la puerta de par en par! Contaron intimidades, pocas, muchas, miraron, guiñaron a la cámara, hablaron, ¡Hablaron!», agregó.

«De ahí a acusar a la prensa, de que nosotros la empujamos a que se tire por la ventana, a una mujer que abrió la ventana de su vida… ¡Y cobró! ¡Cobró! ¡Cobró! Después que pongan la cara que quieran poner, y el que la entrevistó que ponga la cara que se le cante, y la empresa que se enoje, pero garparon mucha guita para que cuente las miserias», continuó.

«Así que no se enojen. Pongamos las cosas en el lugar en donde corresponde. Dicho esto, también contemos que Paulita Varela recibió mucha agresión ayer. ¡Mucha agresión. Y también me olvidaba: si en un programa alguien fue la mujer más puteada de nuestro país por 24 horas fue Marcela Baños por defenderte a vos, Eugenia, así que nada de querer endilgarnos algún tema tuyo», sentenció.

