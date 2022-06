Alberto Fernández deja atrás a Matías Kulfas y viaja con Sergio Massa a Estados Unidos

El jefe de Estado parte este martes rumbo a Los Ángeles. En medio de la crisis interna, sube al tercer socio del Frente de Todos al vuelo.

El viernes por la noche, Alberto Fernández llegará a la Cumbre de las Américas con un gobierno envuelto en una discusión que llegó a la justicia. Bajo este contexto local, el Presidente estará frente a más de 30 jefes de Estado no solo en representación de la Argentina, sino también como titular de la CELAC para plantear “diálogo sin exclusiones” ante la necesidad de mostrar una Latinoamérica unida mientras las consecuencias de la guerra en Ucrania ya se sienten en este continente.

El jefe de Estado despegará este martes a la noche rumbo a Los Ángeles después de haber exigido la participación en la Cumbre de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El último reclamo fue ante el asesor especial de la Casa Blanca, Christopher Dodd, quien salió de Estados Unidos con el objetivo de ordenar el patio trasero y convencer a distintos presidentes de participar de la Cumbre.

Sin éxito en el pedido, Fernández habló con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y otros mandatarios latinoamericanos que le pidieron que se transforme en la voz de sus países en Estados Unidos.

“Vamos a defender los derechos de América Latina y la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce. Y la mejor forma de ejercerla es no agregar a nadie. Lamentamos la no presencia de países, pero intentaremos llevar su voz a ese foro”, dijo Fernández antes de partir para participar de la IX edición de la Cumbre de las Américas.

El discurso de Alberto Fernández será seguido con atención por Sergio Massa, quien se subió al vuelo por pedido del Presidente. Espera una posición moderada del jefe de Estado dentro del reclamo de no exclusión, pero está dispuesto a sostener lo que dijo varias veces en caso contrario. “Maduro encarceló estudiantes, Ortega mete presos opositores y en Cuba hay un régimen de partido único. Creo en las democracias y no en las autocracias”, adelanta a su entorno.

Más allá de la postura internacional de Massa, el viaje servirá para que el Presidente y el tercer socio del Frente de Todos dialoguen sobre la crisis interna y el vínculo con la vicepresidenta. Este sábado, tras pedirle la renuncia a Matías Kulfas, Fernández le ofreció el ministerio de Producción al líder del Frente Renovador.

Se trata del tercer rechazo a integrar el gabinete desde que comenzó la gestión de Fernández. El Presidente buscará dejar atrás la salida de uno de los funcionarios de mayor confianza. En las últimas horas, se mostró molesto por el modo de renunciar que tuvo el ex ministro de Producción que llevó a abrir una investigación judicial y el viernes deberá presentarse en los tribunales.

Comments

comments