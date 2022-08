Alberto Fernández: «Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani»

El Presidente hizo esa polémica afirmación en el programa A dos voces, del canal de cable TN. Consideró «insostenible jurídicamente» la imputación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y agregó que «no tendríamos que estar hablando de un indulto presidencial».

En su primera entrevista tras el pedido de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández habló en A Dos Voces, por TN. “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía”, sostuvo el Presidente.

Luego señaló que «nuestra justicia se parece más a una monarquía que a una democracia», porque «es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia».

“No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”, siguió.

Ante ello, consideró que acusar a una persona con los escasos argumentos que utilizó Luciani abre las puertas a una doctrina «muy peligrosa». «Lo que quiero que todos los argentinos entiendan es que con esta lógica se construyen doctrinas que son muy peligrosas», manifestó, y recordó la aplicación de la doctrina Irurzun, en alusión al juez Martín Irurzun, quien durante el macrismo implementó el mecanismo de las prisiones preventivas bajo el pretexto del «poder residual» mediante el cual un imputado podría influir en una causa.

«Por mucho que (el fiscal Diego) Luciani grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos, de una debilidad jurídica asombrosa, y pidió que la justicia reencauce esta situación. Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani», afirmó el mandatario en una cuanto menos polémica declaración.

El Presidente también respaldó la movilización que prepara el kirchnerismo para apoyar a su jefa política y descartó hechos de violencia. “No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y la justicia independiente. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles”, afirmó.

Cabe mencionar que en el entorno presidencial se comenzó a mencionar en las últimas horas la posibilidad de un perdón para la Vicepresidenta ante una eventual condena, una decisión sobre la que la titular del Senado ya se manifestó en contra a través de sus redes sociales.

“Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, añadió el Presidente en un capítulo de la entrevista. “Es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo”, agregó.

“Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. A nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, nos une la búsqueda de justicia. Hay que prestar atención seriamente a lo que pasa con la justicia, este juicio es un disparate jurídico”, puntualizó.

