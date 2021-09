Alberto Fernández tomó juramento a sus nuevos ministros y se esperan más anuncios

Este miércoles retomará la campaña con un acto en José C. Paz y convocó a la militancia.

El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde que «la solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca», dando vuelta la página en la interna que el Frente de Todos atravesó luego de la derrota electoral en las PASO. «Nunca los debates me han afectado», reforzó antes de tomar la jura a sus ministros. Además, convocó a la militancia a un acto en territorio bonaerense para este miércoles, en lo que será el relanzamiento de la campaña de cara a noviembre.

«Los debates no me asustan, soy presidente del PJ y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexione», dijo el Presidente desde el Museo del Bicentenario.

En tanto, Alberto Fernández agradeció a todos los funcionarios salientes de su Gabinete, quienes dijo cumplieron un rol «ejemplar» y que «han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó». «Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares», dijo al encabezar la ceremonia de jura de los nuevos ministros.

El Jefe de Estado dijo que los cambios «siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor» y agregó: «Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue».

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: «A algunos los conozco, los busqué entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)».

También prestaron juramento como ministros Santiago Cafiero, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, de Seguridad; Jaime Perzyck, de Educación; Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez, de Ganadería, Agricultura y Pesca; y Juan Ross, como secretario de Comunicación y Prensa.

En las primeras filas se apostaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Los gobernadores dijeron presente de manera virtual y presencial, y también hubo asistencia de senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales.

Además, el presidente Alberto Fernández aprovechó el acto de jura de los nuevos ministros para anunciar el relanzamiento de la campaña, que la semana pasada quedó relegada debido a la interna de la coalición de Gobierno.

«Este miércoles vamos a ir a inaugurar la facultad de medicina de la universidad de José C. Paz», anticipó el mandatario al tiempo que convocó por primera vez desde el inicio de la pandemia a la militancia.

En su discurso, afirmó que “lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar desde ahora, y que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue, y en eso estamos trabajando”.

Comments

comments