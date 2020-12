Alberto Fernández y Cristina Kirchner en La Plata: «El Frente de Todos sigue unido como siempre»

Alberto Fernández respondió a las críticas opositoras y destacó las coincidencias dentro del oficialismo. La vicepresidenta resaltó que el Lawfare es «para disciplinar a los políticos» y reclamó que los miembros del gabinete y los legisladores que no se animen a gestionar «vayan a buscar otro laburo».

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron junto en un acto en La Plata que organizó el gobernador Axel Kicillof y compartieron el escenario también con Máximo Kirchner, Sergio Massa y Verónica Magario. Fue una muestra de unidad donde estuvieron los puntales del Frente de Todos, que defendieron lo realizado y fijaron las líneas de las transformaciones necesarias para el año que empieza. En ese contexto, CFK resaltó que «el Lawfare también busca meter miedo a los funcionarios actuales a la hora de decidir» y pidió que «los ministros, ministras o legisladores que tengan miedo de firmar que vayan a buscar otro laburo». Por su lado, el Presidente fue el encargado de destacar que a pesar de los terribles desafíos de la pandemia y el desastre dejado por Macri el oficialismo sigue firmemente unido.

Fernández fue el encargado de cerrar el acto realizado en el Estadio Único de La Plata, renombrado como Diego Armando Maradona como informó Kicillof desde la tribuna. Allí remarcó el Presidente que «un año después (de asumir el gobierno) podemos suscribir las palabras de lo que cada uno de los otros dijo (en referencia a los discursos que lo antecedieron). Es el milagro de la unidad y no debemos olvidarlo. Estar separados le permitió a unos pícaros llegar al gobierno, y lo imperdonable fue que esos pícaros le hicieron mucho daño a la gente».

El primer tramo del discurso presidencial fue un repaso de la gestión para hacer frente a la pandemia de coronavirus y señaló que el Gobierno trabajó contra reloj y poniendo todos sus esfuerzos para lograr que «ningún argentino se quedara sin atención médica». Destacó la puesta en marcha de «hospitales modulares», los respiradores que se compraron en Córdoba y sobre todo, destacó, terminar y poner en marcha los hospitales que había construido el gobierno de CFK y que la gestión macrista dejó sin terminar «para que el pueblo no se atendiera en un hospital que había hecho Cristina».

En cuanto a la vacunación, remarcó el trabajo que realiza el Gobierno para que todos los argentinos y argentinas reciban la vacuna y dijo que si bien el acuerdo más avanzado es con Rusia por la Sputnik V, se está en conversaciones con otros laboratorios. En ese marco, criticó al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, por deslizar dudas sobre las negociaciones con Pfizer.

«Hoy escuché decir a alguien que pudo haber corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los depósitos y no lo escuché al presidente de la UCR decir nada. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente», fustigó Fernández.

En cuanto a lo que se avanzó aún en contexto de pandemia, el jefe de Estado dijo que «en medio de la crisis, fuimos cumpliendo promesas y compromisos», entre las que mencionó las de defender los ingresos de los jubilados, ampliar los derechos de las mujeres y mantener las redes de solidaridad con los más vulnerables.

En ese contexto y mirando a la vicepresidenta, afirmó: «El 10 de diciembre del año pasado, mientras mirábamos la Plaza de Mayo, Cristina me dijo ‘no le preste atención a lo que escriben los diarios, mire a los ojos del pueblo y háblele a su corazón. Hice eso. Fue el mejor consejo», aseguró para luego señalar que «tener a nuestro pueblo solidario nos salvó».

Antes del Presidente, habló CFK quien habilitó el debate sobre cómo debería ser el sistema de salud argentino en la pospandemia y volvió a cuestionar la falta de actividad y decisión de algunos ministros.

La vicepresidenta no dudó en enviarle un mensaje –esta vez en vivo y en directo- al Gabinete nacional. «El lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer”, sentenció la exmandataria y agregó: “Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos».

Antes, CFK habló de la «pandemia macrista» y la relacionó con la situación del sistema de salud que dejó expuestas todas sus falencias en el inicio de la crisis desatada por el coronavirus. En ese marco, consideró que uno de los «desafíos» para el año próximo será «rediseñar desde el compromiso con toda la sociedad todo el sistema sanitario».

Con la mirada puesta en el 2021, CFK señaló que «el otro desafío será la economía», y agregó: «Sergio (Massa) dijo que el año que viene habrá un crecimiento económico. Pero yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas”. En el mismo sentido, la Vicepresidenta enfatizó: “no estoy hablando de algo que no se pueda hacer, porque lo hicimos los doces años y medio que nos tocó gobernar”.

En esa misma línea CFK sentenció: “Es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios y las tarifas vuelvan a alienarse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica. Esto es vital. Yo sé que cuesta y que hay muchos intereses”.

Fuente: Página12

Comments

comments