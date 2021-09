Alex Caniggia anunció que entrará a la política y apuntó contra el peronismo

El mediático dijo que se suma al equipo de Javier Milei y que aspira a convertirse en diputado en 2023.

Alex Caniggia anunció que dejará la televisión para ingresar a la política y que aspira a convertirse, en 2023, en diputado nacional, declaración que aún no se sabe si responde a la realidad o si es parte de su personaje. Lo cierto es que, a través de sus redes sociales, el mediático contó que se incorporaría a las fuerzas de Javier Milei como parte del partido Avanza Libertad.

Con su estilo característico, el “emperador” compartió una serie de historias en Instagram tras las elecciones: “Cuando me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, ¿a quién voy a votar? Sí, a vos te hablo, que estás mirando la pantalla, imbécil, a Milei”, comenzó eufórico. Y luego, dedicó un mensaje al peronismo: “¿Qué se piensan? ¿Que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de p…? No, ahora cambió todo. Esos zurdos quedaron ‘out’. Las ratas murieron. Se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todas envenenadas”.

De esta manera, Caniggia anunció: “Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el ‘peluca’ Milei, viva la libertad, carajo”. A continuación, y reforzando el mensaje, el hijo del futbolista Claudio Paul Caniggia compartió un mensaje por escrito: “Gente, dejo la tele. Me meto en la política y voy a ser (sic) que Argentina sea potencia mundial”.

Luego, ratificó: “Dejo en claro, a través de mi cuenta personal de Instagram, que no voy a hacer más televisión y me voy a dedicar 24×7 a la política de ahora en más. Por una Argentina sin pobres, y para que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar a donde se les cante y tengan una vida ‘high society’”.

Tras ello, Caniggia utilizó una plataforma de la que es habitual, Twitch, e hizo un vivo para explayarse más al respecto: “Aguante Milei, aguante la libertad, aguante Bolsonaro, aguante la mano dura. En un país necesitamos mano dura porque las cosas se hace así, como en Estados Unidos o en la gran Europa”, comenzó enumerando. Y añadió: “Los zurdos empobrecedores son unos inútiles que después van y critican a Milei, que es un ‘crack’ y quiere sacar adelante a la Argentina. Ustedes, que cobran el IFE, los planes y toda esa mierda, con razón aguantan a esos zurdos empobrecedores. Ahora no pueden ir a cobrar nada. En dos años, a laburar. Mano dura. Se acabaron los ‘curritos’ que hacen ustedes, manga de pobres”.

Entonces, contó: “Me retiro de la televisión y voy a ponerme con todo para ser, en 2023, diputado de la Nación Argentina, les guste o no”. De todos modos, dijo que podría seguir con su programa, el reality Caniggia Libre, de MTV. “Si no hago mi propio programa de vuelta, retiración (sic) definitiva de la televisión argentina, que encima está hecha pelota, no garpa un mango, y no me puede pagar porque yo soy caro”. E insistió: “Cuando yo sea diputado, ahí sí que las cosas van a cambiar verdaderamente. Se van a poder comprar un Rolex de oro, 30 mil dólares. No hay problema. Su vida va a ser mejor”.

Tras ello, declaró que iba a bloquear en las redes sociales “a todos los ‘barats’ que estén en contra de la ‘high society’, que estén en contra de Milei y que digan pelotudeces”. Y lanzó: “Se terminaron los ‘peronchos‘ empobrecedores. Salieron de las cloacas, envenenados. Se les acabó el curro y el choreo. Todo llega a su fin. Demasiado años le chorearon a ustedes, los argentinos”.

