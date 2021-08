Alex Caniggia les aconsejó a los hijos de Lionel Messi que no vayan a la escuela en París

En medio de la “messimanía”, el mediático les recomendó a Thiago, Ciro y Mateo que no continúen con sus estudios. Su insólita justificación.

Mucho se está hablando sobre cómo será la vida de Lionel Messi en París. Las cuestiones que se desprenden de su incorporación al PSG trascienden lo futbolístico y abarcan distintos ámbitos. Por estos momentos, todo el mundo está hablando sobre el barrio dónde vivirá el astro y cómo será el día a día de su familia, entre otras cosas.

En medio de esta “messimanía”, Alex Caniggia lanzó un insólito consejo para los hijos del deportista. “¡Qué ni vayan al colegio! ¡Ya fue! ¿Qué le importa? Total, es millonario. Les quiero hablar a ellos ¿Cómo se llaman? Escuchen, Thiago, Ciro y Mateo: ‘¡Ni vayan al colegio! ¡Ni vayan! ¡Si son re ‘millo’!”, aseguró en la mesa de Polémica en el Bar (América).

El mediático llegó a esta conclusión basándose en su propio experiencia. En los años en los que su padre jugaba al fútbol, él se vio forzado a mudarse continuamente de ciudad. “Mi viejo siempre le preguntaba a mi mamá qué iban a hacer y ahí arreglaban. A mí, la verdad, no me importaba. Y yo, enseguida, en un año te sé el idioma así que nos íbamos al toque”.

Más allá de lo que significaba estar siempre en tránsito, el ex MasterChef Celebrity (Telefe) remarcó algunos aspectos positivos. “Francés, alemán, sé todos los idiomas. Y tengo amigos por todo el mundo”, sostuvo.

En los últimos días, Alex volvió a ser noticia por involucrarse en el conflicto que mantienen sus padres. Y su postura es clara: espera que Claudio Paul Caniggia le dé a Mariana Nannis lo que le corresponde luego de su separación. “Quiero que le den la mitad de la fortuna y ahí me tranquilizo. Yo soy básico”, anunció en la mesa de café que modera Mariano Iúdica.

Además, arremetió contra Sofía Bonelli, la actual pareja de ‘El Pájaro’. “Tiene mi edad esa chica. Hay datos de dónde es ella… A mí también me da bronca, por ejemplo, que si sale con una mina bien, ok. Seamos sinceros, no se enamoró. Mi vieja es una sola. A papá traté de hablarle, pero se va. Me bloquea”, señaló.

Haciéndose eco de estas declaraciones, el exfutbolista le envío esta mañana un mensaje a Ángel de Brito donde describió duramente a su hijo. “Yo creo que desvaría. Nada de lo que hace o dice es así. Es una mezcla de Mariana, Gonzalo, Cristian Nannis y el resto de esa banda. Es un tema genético. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que no va a perdurar. Lo mío fue a base de un éxito real, talento y laburo, no a base de conventillo”, concluyó.

