Argentina en semis: qué había dicho Van Gaal que molestó tanto a los jugadores de la Selección

El DT de Países Bajos había lanzado frases picantes sobre la Pulga y también aseguró que tenían «ventaja» si llegaban a una definición desde los doce pasos, en la previa al duelo de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

¡La Selección Argentina es semifinalista del Mundial de Qatar 2022! La Albiceleste se impuso a Países Bajos en los penales tras igualar por 2-2 en los 90 minutos, en un mano a mano picante en el que los jugadores del conjunto nacional acumularon bronca por fuertes frases de Louis Van Gaal, entrenador del seleccionado europeo.

Tras la clasificación tanto Lionel Messi -autor de un gol y una asistencia en el encuentro- como Emiliano «Dibu» Martínez -el gran héroe en la definición desde los doce pasos- explotaron contra el DT, quien había calentado la previa del partido: afirmó que la Pulga «no tocó un balón» en la histórica semifinal del Mundial de Brasil 2014 y también que tenían «ventaja» para los penales.

El entrenador de Países Bajos palpitaba su revancha personal contra Argentina y también apuntó contra Lionel Messi, símbolo de la Albiceleste. «Es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha», había dicho. Y agregó: «Hay una sola versión de Messi, y tenemos que jugar como equipo contra Messi y los otros diez equipos».

A su vez, se confiaba si la llave se definía desde los doce pasos. «Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja», expresó. Finalmente, Dibu Martínez atajó dos remates y fue el gran héroe de la Selección Argentina en la histórica clasificación a semifinales.

Con aquel cruce superado, el rosarino realizó un breve análisis de lo sucedido en el encuentro, pero no pudo evitar traer a colación al estratega europeo, quien tuvo fuertes palabaras para con Leo en la previa de los cuartos. «Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos», soltó el diez.

“Qué miras bobo”, repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un “andá para allá”. ¿El destinatario de esas palabras? Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del verde césped.

Luego, el astro rosarino contó detalles del cruce: «No me gusta que se hable ante de los partidos. El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas… Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros».

Dibu Martinez apuntó contra Van Gaal: «Encendió la dinamita, le iba a callar la boca»

«Hablaron muchas boludeces antes del partido. El técnico decía que eran candidatos si iban a penales y que se querían sacar la bronca del 2014», comenzó arremetiendo el arquero argentino para luego continuar: «Algo que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha, ellos hablaron mucho antes del partido y eso me dio mucha energía. Vos no podes hablar tanto antes de los partidos pretender salir ganando, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije”

Luego, quien custodia los tres palos albicelestes realizó una tremenda reelación sobre los dichos de Van Gaal y cómo los utilizó para motivarse: «El técnico lo dijo, yo lo vi y le saqué captura y me lo guardé. Se lo mostré a Martín (Tocalli) y a mi psicólogo y les dije “prendió la dinamita”.

«Yo no pensé, sólo pensé en que les iba a callar la boca. Es el amor que me dan y lo tengo que repasar”, siguió manifestando el exindependiente, para luego contar una charla que tuvo con Lionel Messi por las polémicas declaraciones del DT neerlandés: “Le hablan muchas cosas a él, le ponen presión y el arquero de ellos dijo que le iba a atajar un penal. Le dije que lo estaban boqueando de más y me dijo “mañana clavo dos”… y cumplió. Siempre cumple».

