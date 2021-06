Atacaron a disparos al presidente de Colombia

El ataque sucedió esta tarde mientras el mandatario viajaba hacia Cúcuta. Otros ministros del Gobierno lo acompañaban al momento de la balacera.

El presidente colombiano Iván Duque, viajaba junto al ministro Daniel Palacios hacia la ciudad de Cúcuta en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Él mismo declaró: “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”.

Afortunadamente no hubo heridos, pero el mal momento obliga a las fuerzas de seguridad a reforzar la protección del mandatario, ya que aún no se identificó a los responsables del hecho. “Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas, seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le he dado instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”, sostuvo Duque.

Diego Molano, titular de Defensa, y Daniel Palacios, ministro del Interior, también viajaban junto al titular del Poder Ejecutivo de Colombia. El país afronta una dura crisis política y social desde hace varias semanas, en las que multitudinarias marchas han dado claras señales de descontento hacia las decisiones gubernamentales.