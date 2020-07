«Bake Off»: descalificaron a Samanta y consagraron a Damián

La joven había sido campeona pero, a través de un mensaje grabado hace unos días, le comunicaron la decisión. El rosarino se llevó el premio de $600 mil.

La producción del reality show «Bake Off Argentina» tomó la drástica decisión de eliminar a Samanta Casais, participante que había sido coronada como campeona.

Según el mensaje que grabaron los jurados hace un par de días, la ex campeona había mentido en su declaración jurada antes de ingresar al programa y decidieron consagrar al otro participante Damián Basile, quien se llevó $ 600 mil.

Como era de esperarse, el desafío final fue muy demandante para los participantes. Damián y Samanta tuvieron tres horas para hacer una torta en homenaje a su artista favorito. El postre debía tener al menos tres pisos con dos bizcochos y tres rellenos diferentes.

Damián se inspiró para hacer su postre en René Magritte, un pintor surrealista cuyas obras están en los principales museos del mundo. Para realizarla hizo un bizcocho de limón, yogur y almendras y otro de coco y mandarina, y un relleno de cookies y crema mascarpone con frutos rojos. La decoró con un muro con raíces en la base, un cielo con nubes junto a una manzana, y su característico sombrero.

Samanta, por su parte, se inspiró en el famoso artista Salvador Dalí, representando los cuadros “La persistencia de la memoria”, “Rosa meditativa”, y sus clásicos bigotes. Elaboró un bizcocho de chocolate y oporto, una crema de avellanas y buttercream de café.

El participante rosarino fue el primero en presentar su creación, una auténtica obra de arte, cuando el rating marcaba 16.7 puntos.

Luego fue el turno de Samanta, quien deslumbró al jurado cuando el raiting llegaba a los 16.9.

Paula invitó al jurado y a los finalistas a salir de la carpa donde se llevaron a cabo todos los desafíos. Allí se reencontraron con todos sus ex compañeros que pasaron por el ciclo y se dieron un largo abrazo. Juntos, recordaron viejas anécdotas que compartieron en el reality.

Al final, el momento más esperado, con 15.5 puntos de rating. El jurado comunicó que Samanta se impuso en su última prueba y la consagró como la mejor pastelera amateur de la Argentina.

Inmediatamente, se emitió un mensaje grabado en los últimos días, del que participaron los tres integrantes del jurado y los dos finalistas. Paula Chaves, quien dio a luz ayer a su tercer hijo, no estuvo presente. En el video, mientras el rating superaba los 16 puntos, Christophe comunicó la decisión de la producción de eliminar a Samanta y consagrar a Damián campeón de «Bake Off».

“Antes que nada queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo Christophe. En ese sentido, le comunicó: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

La participante fue descalificada y Damián, se consagró como el mejor pastelero amateur del país.

«La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”, comentó Samanta.

Damián, entre la sorpresa por el anuncio y la felicidad por la consagración, recibió los elogios del jurado y dijo: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que es mi futuro con la pastelería, que tanto amo”.

Y le dedicó unas palabras a Samanta: “Sé del esfuerzo que hizo para venir y pasar por todo esto, no debe ser menor, y quiero agradecer a toda la gente que nos bancó estos cuatro meses increíbles. Que se quede con todo esto, con todo lo hermoso que se vio en el programa”.

