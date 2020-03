Bolsonaro le pide a los brasileños dejar la cuarentena y salir a trabajar

En medio de la pandemia, Bolsonaro promovió la propaganda “Brasil no puede parar”. «Si las empresas no producen, no pagarán salarios», planteó el presidente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promovió por Twitter la propaganda “Brasil no puede parar”, en el contexto de la pandemia del coronavirus, y afirmó que deben “abrir el comercio y hacer todo lo posible para preservar la salud de los ancianos”.

En un clima de creciente tensión, la Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción en la noche del jueves 26 de marzo a una ley que crea una renta mínima de entre 120 y 240 dólares mensuales por tres meses para más de 25 millones de trabajadores informales afectados por las restricciones del coronavirus.

La votación fue una derrota para el gobierno de Jair Bolsonaro, que había ofrecido el equivalente a 42 dólares mensuales. La medida costará 8.600 millones de dólares y puso a gran parte del Congreso contra el mandatario. El proyecto de renta mínima, una bandera del opositor Partido de los Trabajadores (PT), fue apoyado hasta por la derecha liberal.

A un mes del primer caso de coronavirus en Brasil, este jueves en el vecino país ya se registraban 77 muertos por el Covid 19 y 2915 personas contagiadas. En este marco, el jefe de Estado convocó ayer a la población a salir a las calles y a abrir los comercios e industrias para evitar un «caos económico con saqueos», desafiando a los médicos y a los gobernadores. A contramano, el Congreso y 27 gobernadores piden al gobierno acelerar las medidas para asistir a la población que está sin poder trabajar, sobre todo los más pobres, del sector informal y servicios.

