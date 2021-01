Brigitte Bardot: «El coronavirus es bueno, es una autorregulación de la superpoblación»

A partir de una entrevista con el medio italiano Oggi, la actriz Brigitte Bardot generó controversia por sus dichos sobre la pandemia de Covid-19, con la que espera que se logre «restaurar» la naturaleza.

Brigitte Bardot fue entrevistada por un medio europeo y lanzó controversiales declaraciones sobre las muertes causadas por la pandemia de coronavirus. En ese marco, la actriz francesa apuntó a la superpoblación del planeta y dijo que este tipo de enfermedades “restaurarán” la naturaleza.

“Me temo que la Covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán dolorosamente un nuevo orden”, expresó Bardot. “Cuando esos 5 mil millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos”, manifestó la actriz, que desde hace décadas lleva adelante una fundación para proteger los derechos de los animales. “¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de regulación de una superpoblación que no podemos controlar”.

Aislada en la mansión La Madrague, en Saint Tropez, en el sur de Francia, Bardot contó que no está en contacto con otras personas y se mostró despreocupada por contraer el virus: “No veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien”.

En la misma nota con el medio italiano Oggi, la actriz se refirió a la política y a las crisis migratorias que se viven en distintas partes del mundo. “Estoy a favor de un gobierno autoritario, capaz de poner orden en el lío en que vivimos”, sostuvo. Y concluyó: “Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estos inmigrantes que nos atacan, me horroriza”.

