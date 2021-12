Calu Rivero declaró durante más de 4 horas en el juicio a Juan Darthés

La actriz brindó su testimonio de manera virtual desde Roma, donde se encuentra trabajando.

En Brasil, Juan Darthés está siendo juzgado por abuso sexual contra Thelma Fardin. El proceso inició tres años después de que la actriz realizara la denuncia públicamente y ante la Justicia de los hechos ocurridos en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. Este miércoles quien declaró durante más de 4 horas en la segunda audiencia fue Calu “Dignity” Rivero, una de los 11 testigos que desfilaran ante el juez Ali Mazloum.

La actriz brindó su testimonio de manera virtual desde el Consulado argentino en Roma, donde se encuentra trabajando. “Le hicieron muchas preguntas. Fue duro. Estalló en forma sanadora”, dijo su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Esta tarde también se esperaba la declaración de la actriz Anita Co, quien relató en sus redes sociales cómo fue el abuso que sufrió de parte de Darthés cuando grababan Gasoleros en 1999.

En noviembre de 2020, a ocho años de la telenovela, Calu Rivero se animó a contar qué le respondió Juan Darthés cuando le pidió que dejara de sobrepasarse.

“Era la actriz principal de un gran éxito, me sentía muy feliz. Era mi sueño, pero a la vez tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Este tipo estaba abusando de su poder, estaba modificando las escenas para tocarme y besarme más de una manera horrible. Me sorprendió porque la cámara estaba grabando y todos estaban ahí, el director, todos y nadie hizo nada”, comenzó diciendo una charla íntima con la plataforma estadounidense StyleLikeU.

La catamarqueña reconoció que la situación “se volvió una mier…” y no le quedó otra que contactarlo por las redes sociales para ponerle un freno, ya que no tenía su número de teléfono: “Nunca quiso hablar de otra manera que actuando. Recuerdo haberle mandado un mensaje en Twitter diciendo ‘esto es todo, no puedo, necesito que cambies y entiendas’ y me dijo ‘ok, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa’”.

Fueron varios los actores de Dulce Amor que desconfiaron de su relato. Sin embargo, el pedido de disculpas llegó cuando Thelma Fardin denunció públicamente que Darthés la había violado durante una gira de Patito feo en 2009.

Comments

comments