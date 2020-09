Casados con hijos tiene que resolver la ausencia de María Elena en la obra de teatro

A pesar de que todavía no se sabe si en el verano Casados con hijos podrá llegar al teatro, lo que está confirmado es que María Elena no estará en la historia. Y para suplir semejante ausencia, la producción de la ficción ya resolvió el asunto con un nuevo personaje.

Adrián Pallares reveló que Dardo, interpretado por Marcelo De Bellis, estará separado de su esposa, quien estará viviendo en el exterior. Además, habrá un nuevo personaje femenino que hará de su novia.

Además, la idea es nombrar a María Elena lo menos posible y centrarse en la nueva historia.

Hace unos meses, Axel Kutchevatsky, productor de la obra, había adelantado algo del nuevo rumbo de la obra: «Hay un personaje nuevo, que es una mujer y no es María Elena». A su vez habló de la polémica salida de Érica Rivas del proyecto e intentó sacarle dramatismo al portazo de la actriz: «No hubo un acuerdo. Punto. Esto pasa todo el tiempo en las obras de teatro, en las películas. No veo ninguna animosidad. La quiero mucho a Érica, la respeto, está en su derecho de decidir hacer o no hacer algo».

