«Cepo aéreo»: Argentinos enfurecidos desde el exterior le mandaron un mensaje a Fernández

El «cepo aéreo» restringe desde el pasado lunes el ingreso al país desde el exterior. El 70% de los argentinos que tenía programado regresar a sus casas en esta semana se encuentra varado en aeropuertos internacionales.

Sin dar el brazo a torcer el Gobierno de la Nación mantiene firme la decisión de continuar con la limitación del ingreso al país de aquellos argentinos que se encuentran en el exterior. Desde que se comunicó la medida oficialmente Alberto Fernández recibió múltiples advertencias de los problemas que esto generaría, pero desde su entorno aseguraron que asumirán el «costo político». Una posición similar, aunque subida de tono, expresó la ex modelo Úrsula Vargues en su cuenta oficial de Twitter: “No vuelvan, nos hacen un favor”.

Mientras que las reuniones programadas no logran concretarse para negociar una posible marcha atrás al cepo, argentinos desde distintos puntos del planeta quieren ser escuchados. “Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero… ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”; así se expresaba Yanina Latorre desde Miami junto a otro grupo de pasajeros que no tienen fecha de retorno.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reclamó que en la reunión de hoy estuviera Santiago Cafiero, y al no presentarse la misma fue suspendida. “El ministro de Transporte es la autoridad con la que se tienen que juntar, porque la relación es con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que está dentro de Transporte”, expresaron.

