Christian Martin, tras la denuncia de su hermana por violencia de género: “He cometido errores”

Lucila Martin aseguró que el periodista la golpeó casi hasta la muerte y que solo se salvó porque logró encerrarse en un baño. Tras viralizarse el caso, el cronista envió un mensaje público.

“Fue una secuencia de una hora y media”, contó Lucila Martin, periodista argentina que vive en España, quien denunció públicamente a su hermano Christian Martin a través de una entrevista con Santiago Cúneo en el programa Uno Mas Uno Tres, en Canal 22.

El agresor, periodista muy querido y ex jugador de rugby, está radicado en Europa hace más de 15 años y, según la denuncia de la hermana, es culpable de ejercer violencia de género cuando ambos coincidieron en la ciudad de Londres.

“¿Christian Martin te pegó casi hasta la muerte y tiene una denuncia y antecedentes penales por eso?”, le preguntó Cúneo a Lucila, quien brindó la entrevista de manera virtual. Su respuesta fue contundente: “Sí, me salvé porque me encerré en el baño”.

Cúneo, quien días antes se cruzó al aire con el propio Christian en un suceso que terminó con amenazas de ambos lados, contó que fue la propia Lucila quien lo contactó a través de un mensaje privado de Instagram en en que le pidió contar cómo es su hermano, quien “fue preso en Londres por casi matarme”, según el mensaje que leyó el conductor.

Además, la víctima acusó a Christian Martin de odiar Argentina y de ser clasista. “Odia a la Argentina. La odia mucho. Odia el fútbol argentino, el mate, la cumbia y el cuarteto, todo”, dijo respecto del exjugador de rugby surgido en el Club Atlético San Isidro (CASI), y agregó: “Y los que no son blancos y los que no son de San Isidro, el de Boulogne no es de San isidro, el de Villa Adelina tampoco, y los trata como negros de mierda”.

Luego de que la entrevista por el Canal 22 se viralizara, y con ella la fuerte denuncia contra él, Christian compartió un video a través de su canal de Twich respondiendo.

“Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente: no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es que yo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en la Argentina, es todo lo que puedo decir al respecto, sinceramente”.

Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género podés comunicarte a la Línea 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

