Científicos aseguran que más virus saltarán de animales a humanos

La deforestación y el turismo se suman a la alta densidad poblacional como factor de riesgo para que se registren más brotes alrededor del mundo.

Tras más de 5 meses del mundo viviendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus, los expertos indican que es muy probable que el futuro depare más brotes de virus de origen animal. Al menos así lo afirma Sarah Gilbert, una de las principales autoridades de la vacuna para el Covid-19 que investiga la Universidad de Oxford.

Gilbert afirmó que la mayor densidad de población, el aumento del turismo y la deforestación harán que sea “más probable que ocurran estos brotes y luego algo se propague”.

“Habrá otra pandemia de gripe en el futuro. Volverá a aparecer, pero no sabemos qué subtipo de gripe será“, detalló la científica en diálogo con el medio inglés The Independent. No obstante, sus declaraciones se refieren más a la epidemia que se registró en la temporada entre 2017 y 2018.

La científica tiene a su cargo más de 300 especialistas trabajando en la cura y destacó la aceleración que tuvo este proceso en base a la crisis mundial. De un proceso que normalmente tarda cinco años, detalló que en 4 meses se avanzó en “muchos de los pasos para el desarrollo de una vacuna”.

En total fueron más de 4 virus que se originaron en animales y saltaron a los seres humanos. Si bien no todas tuvieron una consecuencia tan grande como el Covid-19, sí fueron epidemias importantes las de la SARS, la gripe Aviar (H5N1), la gripe porcina (H1N1) y el Covid-19.

