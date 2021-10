Ciudadanos del Reino Unido llenan bolsas de gasolina en medio del caos

El Reino Unido se encuentra sumido en una situación caótica a consecuencia de la crisis del transporte de mercancías provocada por la falta de conductores de vehículos pesados.

Algunos servicios como las gasolineras se han visto realmente afectados, no por la falta de gasolina en las refinerías sino porque no hay camioneros que la hagan llegar hasta las estaciones de servicio. Esto ha hecho que muchas de ellas no tengan combustible suficiente para atender la alta demanda.

Este contexto no ha hecho más que generar cierto temor entre la ciudadanía, lo que ha llevado a muchas personas a actuar de manera irracional para conseguir unos litros de carburante. Las imágenes más impactantes que llegan desde el otro lado del Canal de la Mancha no solo son las largas colas de vehículos frente a las estaciones sino que estas han derivado en acciones surrealistas como peleas o el robo de combustible.

Ahora bien, algunos ciudadanos han ido un paso más allá y han empezado a utilizar todo tipo de recipientes para tener una pequeña reserva de carburante en caso de que se agrave la situación. Así se puede apreciar en un vídeo compartido en las redes sociales en el que aparecen dos personas frente a un surtidor rellenando de gasolina una bolsa de basura.

Se trata de una escena insólita que no ha pasado desapercibida y que ha generado un fuerte debate en las redes sociales. Muchos de los usuarios se muestran atónitos ante una imagen que califican de irracional, mientras otros consideran que se trata de una acción ilegal que la policía no debería pasar por alto debido al riesgo que entraña.

Los incidentes por la falta de combustible a lo largo y ancho de todo el país se suceden diariamente. Así, algunos medios como el The Sun reportan que una ambulancia no pudo completar el traslado de un paciente vulnerable a un hospital del norte de Gales y este se quedó tirado cuatro horas en una carretera.

Mientras, el gobierno de Boris Johnson trata de buscar soluciones para salvar, al menos, la campaña de Navidad. Medidas que pasan por la emisión temporal de visados a los transportistas europeos que se trasladen a trabajar al Reino Unido. Pero no se trata de una oferta demasiado atractiva para estos porque las condiciones no parecen ser las mejores y a la mayoría no les compensa.

