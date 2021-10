Comenzó la elección a Concejales en Neuquén

Se define entre diez listas la renovación de la mitad del Concejo Deliberante. Además se debe votar la enmienda a la carta orgánica.

Este domingo en Neuquén Capital se realizan las elecciones municipales. Se vota la renovación parcial del Concejo Deliberante y el si o el no a la enmienda de la carta orgánica. Es una elección con el sistema de Boleta Única Electrónica. Hay protocolos de prevención Covid tal como ocurrió en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Desde la 8, abrieron las primeras escuelas para que 219.202 neuquinos emitan su voto en las 640 mesas habilitadas en 113 establecimientos de la ciudad.

Se vota nueve concejales titulares y nueve suplentes. Además se vota por el SI o No al Referéndum de la enmienda a la Carta Orgánica Municipal que fue establecido por ordenanza N° 14.205.

En total se renovarán nueve bancas titulares y nuevas suplentes de las 18 totales. En Neuquén dejarán sus bancas Isabel Mosna, Juan Luis Ousset y Jorge Rey (Movimiento Popular Neuquino), Marcelo Zúñiga (Frente de Todos), Mario Lara (Juntos por el Cambio-PRO), Natalia Homazabal (Frente de Izquierda) y los concejales que conforman el bloque de Juntos por el Cambio-UCR: Guillermo Monzani, Jorgelina González y Rocío Casamayor Jabat.

¿Cómo voto?

Se debe esperar en la fila correspondiente el llamado de las autoridades de mesa, con DNI en mano. Al concurrir a la mesa, se debe exhibir el documento y dejarlo sobre el escritorio o en el bolsillo de la mampara, para que la autoridad constate su identidad.

Las autoridades de mesas constatan la identidad del elector/a y le entreg an la Boleta Única Electrónica que se debe insertar en la maquina. En la primera pantalla se debe seleccionar la lista de concejales elegida y en la segunda se debe optar por el si o el no a la enmienda de la carta orgánica. Finalmente, aparece una pantalla para confirmar el voto e imprimir la boleta. Debe constatarse que se haya impreso correctamente con las opciones elegidas, luego doblarla a la mitad e insertarla en la urna. Finalmente la autoridad de mesa registra el voto, entrega el comprobante. En esta instancia no hay intercambio de lapiceras. Finalmente el elector puede retirarse del establecimiento.

Comments

comments