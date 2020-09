Comenzó la investigación del hallazgo arqueológico de calle Lanín

El estudio de los huesos determinará el tiempo del esqueleto y brindará información sobre la historia de los antepasados de la provincia.

Esta mañana la dirección provincial de Patrimonio Cultural del ministerio de las Culturas inició la investigación del hallazgo arqueológico encontrado la semana pasada en la calle Lanín al 700, cuando una empresa estaba haciendo un pozo de agua. El estudio de los huesos determinará el tiempo del esqueleto y brindará información sobre la historia de los antepasados de la provincia.

“El equipo de Investigación de la Dirección Provincial de Patrimonio comenzó el armado del esqueleto que se encontró en Lanín al 700 la semana pasada. Se inicia con las medidas antropométricas donde se miden los huesos: el fémur, los brazos, los dientes, la mandíbula. Esto brinda información importante, y cuando llegue el fechado, vamos a saber el tiempo y a qué tipo de agrupamiento humano corresponde”, explicó Carlos Cides, director Provincial de Patrimonio Cultural.

“En principio sabemos, según la dimensión de la cadera, que se trata de un esqueleto de mujer, ahora tenemos que enviar una muestra a Inglaterra o Estados Unidos para determinar más datos”.

Cides sostuvo que “es el primer hallazgo que tenemos en la ciudad de Neuquén, nos va a permitir tener más datos de dónde venimos y sobre nuestro pasado”.

“Acá no había un desierto, por eso no reivindicamos la conquista del desierto. No vinieron a conquistar nada, acá había gente y nosotros estamos relevando el poblamiento para poder registrar la historia de nuestra provincia”.

“En la provincia del Neuquén tenemos fechados de 2 mil hasta 12 mil años antes del presente y sobre la cuenca del Limay tenemos entre 2000 y 4500 años antes del presente para poder contextualizar, nuestros pasados eran nómades, se movían a orillas de los ríos detrás del alimento”.

El funcionario insistió con la importancia de realizar las denuncias ante cualquier tipo de hallazgo “si a alguien le sucede algo como esto tiene que llamar a la policía, al museo o a la dirección provincial de Museo patrimoniocultural@neuquen.gov.ar la intervención fue rápida, no paramos la obra”

Los restos fueron levantados del lugar por la arqueóloga de la dirección de Patrimonio Cultural Material, Claudia Della Negra, y la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Valeria Bernal, quienes cuentan con diversas investigaciones y determinaciones de pueblos originarios de esta provincia.

Comments

comments