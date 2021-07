¿Cómo impactará la histórica ola polar que azota a Brasil?

Ya comenzó, pero se profundizará este martes, la peor ola polar de la historia de Brasil. Afecta al sur y podría incidir fuerte también en territorio argentino.

Se dispararon las alarmas en Brasil por una de las olas de frío más intensas registradas en lo que va del siglo, que comenzará mañana, con temperaturas inusualmente bajas que se sentirán en especial en el sur del país, según advirtió el sitio MetSul reportando información del Insitituto Nacional de Meteorología (Inmet).

“Una intensa masa de aire llega al sur de Brasil la próxima semana con una temperatura excepcionalmente baja, una alta probabilidad de nieve y la posibilidad de días inusualmente helados durante un período más largo de lo habitual”, señala el reporte publicado el viernes.

En muchas ciudades del sur del país, será el frío más intenso de lo que va del año, igualando y hasta superando a las peores masas registradas en 2000 y 2013, mientras se esperan de miércoles a viernes temperaturas entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal en la región Centro-Sur del país vecino, advierte el sitio.

Este aire polar que se apoderará de estas regiones brasileñas, “será una burbuja de aire helado de grandes dimensiones y que será responsable de un acentuado enfriamiento en varios estados brasileños a mediados de semana”, lo que llevará a registrar “las erupciones de aire polar más intensas de los últimos tiempos en el sur de Brasil y las marcas mínimas en algunas temporadas”.

En algunas lugares del país se espera incluso que el golpe helado dure varios días, como el caso de Rio Grande do Sul y Santa Catariana, donde se prevé que enfrenten mínimos bajo cero durante seis o siete días. “Ya no se puede descartar nieve al final del marte o en la madrugada del miércoles” en estas zonas del territorio, además de en Serra, Aparados y en Planalto Sul Catarinense.

El reporte agrega: “incluso con la presencia del sol, las tardes deben ser de temperatura máxima baja entre el miércoles y el viernes, sin llegar ni a los 10 grados en muchos municipios. La presencia de nubes, además, en algunos días puede provocar que algunas ciudades de mayor altitud tengan una temperatura negativa o cercana a los 0 grados durante todo el día entre miércoles y jueves, en particular en Campos de Cima da Serra y Planalto Sul Catarinense”.

En cuanto a la Argentina, la ola de frío no golpeará tan fuerte al país y las temperaturas no estarán a los niveles de Brasil. Sin embargo, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que para la semana que viene se espera en el área metropolitana mínimos de entre 3 y 4 grados y temperaturas máximas que no superan los 17 grados.

