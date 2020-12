Cómo prevenir o actuar frente a picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos

Para evitar incidentes de este tipo en esta época del año es fundamental la higiene en el hogar y sus alrededores, como así también la elección de espacios recreativos despejados.

Las condiciones climáticas de la temporada primavera-verano favorecen la mayor actividad y aparición de insectos y animales venenosos y/o ponzoñosos autóctonos de nuestra región. Por eso, todos los años, el Departamento de Salud Ambiental, dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, brinda una serie de recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras. Para ello es fundamental la higiene en el hogar y sus alrededores, como así también la elección de espacios recreativos despejados.

En tal sentido, se recuerda a la población algunas de las prácticas que se deben llevar a cabo para prevenir picaduras y/o mordeduras de algún insecto, arácnido o reptil, y otras sobre cómo actuar en caso de que se produzcan, no sólo en la provincia sino también para quienes viajen a otras regiones del país.

Recomendaciones:

Mantener la vivienda y alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales.

Se recomienda colocar mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda.

Realizar tareas de limpieza, desmalezamiento, jardinería, huerta, etc. Siempre con mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes.

Si ve un animal ponzoñoso y/o venenoso, no intente capturarlo.

Si ocurre una picadura y/o mordedura, tampoco intente capturar al animal. Retirarse todos los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc.), y acudir urgente a un centro asistencial. No aplicarse nada en la zona afectada. No ingerir ningún producto o medicamento.

Aunque la picadura y/o mordedura haya ocurrido por un animal no venenoso, el equipo de salud deberá evaluar cada caso individual, ante la aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), así como constatar la adecuada vacunación antitetánica y las medidas locales de prevención de sobreinfecciones agregadas.

Recordar que no siempre es necesario utilizar antivenenos animales, incluso si la picadura o mordedura fue provocada por un animal venenoso. Esto sólo puede definirse por la evolución clínica supervisada por el equipo de salud.

Es importante recordar que las picaduras y/o mordeduras por animales ponzoñosos constituyen eventos de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). La cantidad de notificaciones se han mantenido estables en la provincia desde hace 15 años.

Si ocurre algún evento es necesario pedir asistencia sanitaria, concurrir al hospital, clínica y/o centro de salud más cercano para que se les brinde atención inmediata y se realice la observación correspondiente para determinar si es necesario o no un antídoto. Cabe recordar que no siempre se requiere antídoto, incluso si la picadura fue de un animal venenoso. Esto sólo puede determinarse mediante observación clínica en un centro asistencial.

Más información sobre animales ponzoñosos

Comments

comments