Con guardias mínimas aseguran los servicios esenciales, transporte y recolección de residuos

A partir del decreto dictado por el gobierno nacional que dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de Neuquén estableció guardias mínimas con el objetivo de garantizar los servicios esenciales a toda la comunidad.

“Después de las reuniones que tuvimos con el intendente, Mariano Gaido, se han determinado las acciones en lo que respecta al área de Servicios Públicos de la ciudad y al transporte, vamos a garantizar a los vecinos y vecinas todo lo esencial, pero pedimos a cada uno de ellos que se queden en sus casas como lo establece este decreto presidencial”, mencionó el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán.

En este sentido, el secretario municipal puntualizó como funcionará cada área:

*Trasporte: Se trabajará con 40 unidades en la ciudad. Desde la de hoy viernes 20 de marzo solo circulan 40 coches. Se confirmó que se el flujo de pasajeros es muy bajo de pasajeros en los colectivos. Igualmente se va a estar monitoreando en forma permanente el servicio de colectivo y su funcionamiento para detectar alguna situación que requiera un cambio.

*Taxis: está incluido dentro del decreto presidencial que cualquier taxista puede trabajar si lo desea; siempre cumpliendo con las normas de desinfección que ya estableció la Municipalidad de Neuquén esta semana.

*Espacios públicos: Se encuentran equipos trabajando en el mantenimiento, limpieza, siempre con guardias mínimas.

*Semáforos e iluminación: Se establecieron guardias para control y mantenimiento de la iluminación en espacios públicos. También los semáforos y su funcionamiento serán monitoreados permanente.

*Limpieza urbana: Se mantiene el servicio de recolección de residuos domiciliario con el mismo esquema de siempre todos los días se va a pasar con los camiones de la empresa Cliba por los domicilios. Se suspendieron los servicios puerta a puerta.

*Centros de transferencia: Van a estar cerrados. Se solicita a la comunidad que no vayan. No se toma como un fin de semana común y corriente porque la restricción es no circular y permanecer dentro de los hogares.

*Limpieza en centros de salud: Se mantendrán en forma permanente limpieza con hidrolavadoras y agua lavandina todos las veredas y accesos a los centros de salud de la ciudad.

*Estacionamiento medido: Se suspende el cobro hasta el 31 de marzo inclusive. Se evaluó la situación y se tuvo en cuenta que muchos centros de salud se encuentran en el radio de estacionamiento y ante las urgencias se necesitará estacionar en las inmediaciones de los mismos. También por la alta población de adultos mayores que viven en el centro y la asistencia que necesitarán de sus familias se decidió no cobrar estacionamiento.

Comments

comments