Con un escueto tuit Barcelona informó la salida de su histórico 10

A través de sus redes sociales, el club catalán comunicó que Lionel Messi no seguirá en el plantel.

Después de meses de especulaciones, Lionel Messi no renovó contrato con el Barcelona. Tras varios idas y vueltas, descontento por parte del jugador y el no lograr armar un equipo competitivo para la próxima Champions League, el mejor jugador de la historia del club decidió quedarse con el pase en su poder y no continuar en la institución catalana.

Con la noticia en sus manos, las autoridades del club decidieron hacerlo público utilizando su cuenta de Twitter, donde despidieron a su capitán con una foto, un breve texto y un link que lleva a un comunicado en su página oficial.

En cuanto al mensaje en su web, se puede leer: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

