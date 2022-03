Con un Messi de lujo, la Selección se despidió con goleada en la Bombonera

Con tres goles arriba la albiceleste se impuso ante Venezuela en La Boca y se despidió de los argentinos a poco del Mundial Qatar 2022. Scaloni no se relaja y Messi, que hizo un partido impecable, conmociona a todos con sus declaraciones.

Pocos aguantaron el llanto anoche viendo a la Selección más tranquila y estable que nunca. Con Messi adueñándose del campo de juego, Di María impulsando al equipo a pesar de la lesión y con un DT impecable que otra vez mejoró al equipo con los cambios, y otra vez ganó. Impecable Eliminatoria para nuestra Selección.

El conjunto de Lionel Scaloni venció a Venezuela en La Bombonera y estiró a 30 los partidos sin perder. Los hinchas no pararon de ovacionar, y es que en la cancha se vive a pleno la pasión que genera el juego del equipo de la pulga.

A pesar del triunfo, el DT de la Albiceleste aseguró que no se confían y que hay varios puntos por mejorar, a poco del Mundial de Qatar 2022. «Lo más importante es no creer que porque se gana está todo bien y si se pierde está todo mal. Hay que reconocer que se hizo bien pero todavía hay margen de mejora. Con el correr de los partidos iremos mejorando. Es lo que esperamos», expresó el DT en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni destacó la presentación de Ángel Di María, quien llegó con lo justo por una lesión. «Hizo un esfuerzo enorme para estar hoy. Hay que valorar eso. Él no quería perderse el último partido en nuestro país. Valoro la predisposición. Teníamos dudas de si podía jugar y salió todo bien. Terminó el partido de la mejor manera», expresó.

Luego aseguró que «la gente valora lo que hacen estos jugadores por vestir esta camiseta». Y agregó: «Es la manera de representar al país. Es como nacieron en sus clubes, en sus casas, en sus barrios. Hay momentos que parece potrero puro. Cuando recuperábamos la pelota casi no había táctica. Eso lo hacen ellos desde las ganas de estar acá y que la gente pase un buen momento. Lo importante es dejar la imagen, como dejamos, de país».

En ese punto, Messi estuvo de acuerdo. Entre tanta euforia después de pasearse por la cancha al canto del «dale campeón» de los hinchas, el rosarino habló sobre su retiro y sus sentimientos por la camiseta.

«Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy terminamos este último día antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena», sentenció La Pulga.

A sus 34 años y viviendo su punto máximo con la camiseta de Argentina, Lionel Messi sembró dudas acerca de su futuro en la Selección y aseguró que no sabe si fue su última presentación en un partido oficial en el país. El mismo que gambeteó a la defensa venezolana y terminó marcando el tercero que consagró la goleada celeste y blanca, a los 36 minutos del segundo tiempo.

Con un recorte de Di María para el medio en el área, el capitán de la Selección Argentina la bajó con el pecho y definió de derecha antes de dejarla picar. Su remate fue defectuoso, pero al mismo tiempo engañó al arquero y la pelota se metió pidiendo permiso para el estallido del estadio.

«No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas», expresó el genio del fútbol mundial.

Sólo queda disfrutar el tiempo que reste del Messi capitán de la Selección Argentina, y estar orgullosos.

Comments

comments