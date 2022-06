Conmoción en una escuela luego de que una estudiante fuera violentada y abusada

Luego de ser golpeada, manoseada y amenazada, la joven logró huir. El abusador está detenido.

La conmoción y el enojo invaden el CPEM 28 de San Martín de los Andes, luego de que un hombre abusara de una joven en la privacidad de la institución. El ataque ocurrió alrededor de las 14:30hs, a plena luz del día, cuando la estudiante estaba por retirarse de la escuela.

El presunto abusador fue detenido más tarde, en el marco de un exitoso allanamiento realizado por la Policía provincial. Según los informes, la víctima logró escapar corriendo y se refugió en la vivienda de un familiar.

La menor quien tenía contraturno, estaba realizando una actividad escolar y cuando salía fue interceptada por un hombre joven. Según declaró la madre de la víctima al portal de noticias Lácar Digital, su hija «salió por la puerta principal, donde al lado hay un pasillo que da a otro sector con acceso a otra puerta. Se ve que este pibe estaba escondido ahí y al verla salir sola la agarró, la llevó hacia una pared dentro de la escuela, le dio piñas, la empezó a tocar en sus partes íntimas, la golpeó y amenazó mientras la manoseaba».

El abusador también intentó robarle el teléfono celular para que la víctima no pudiera solicitar auxilio, pero no pudo. «Yo le mandaba mensajes y ella me clavaba el visto, lo cual me pareció extraño porque siempre me responde. Estamos comunicadas a diario en el momento que sale de casa y me va diciendo si llega, si sale, etcétera. Me extrañó que no me respondiera, por eso salí a buscarla», contó la mamá de la adolescente.

