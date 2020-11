Continúan los rastrillajes de búsqueda para dar con el joven desaparecido

El joven de 17 años fue visto por última vez este domingo cuando entró a las aguas del Río Limay.

Helicópteros, Prefectura Naval Argentina y Policía de Neuquén continúan con los ratrillajes de búsqueda en el Río Limay. Aún no dan con el joven de 17 años, que desapareció el domingo luego de tirarse al agua en el balneario Río Grande.

Dos helicópteros se sumaron, este martes, a la búsqueda del joven desaparecido mientras se tiraba a las aguas del Río Limay, en el Balnerario Río Grande. Así lo denunciaron sus amigos y familiares, al dar aviso a la policía.

El operativo de búsqueda comenzó el lunes con el despliegue de las fuerzas de seguridad. Botes semirrígidos, moto de agua, personal en búsqueda pedestre por la costa, un móvil terrestre para ampliar el espacio patrullado, personal de rastros y un drone por la zona donde fuera visto por última vez, fueron parte del despliegue. Este martes, además, se sumaron dos helicópteros que sobrevuelan la zona.

Según indicaron familiares y amigos, el joven se encontraba en el río, pasando la tarde con una «amiga». Cuando pasaron las horas y no regresó les llamó la atención y los puso en alerta. La búsqueda se basa en el testimonio de testigos que indican haberlo visto tirarse al agua en la zona de piedras.

Casi 30 horas después, ni familiares ni amigos tuvieron novedades de él. No volvió a su casa y no pueden establecer una comunicación por celular. Sin embargo, sus allegados no están dando aviso a conocidos porque no descartan que el joven haya salido del agua y esté en algún lado sin comunicación.

