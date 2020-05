Coronavirus: Efectos sobre las empresas de la Ciudad de Neuquén

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y AFINES del Neuquén realizó un revelamiento sobre más de 300 empresas para evaluar los efectos de la pandemia.

El Observatorio Económico de ACIPAN volvió a realizar el martes 28 y miércoles 29 de abril un nuevo relevamiento en la Ciudad de Neuquén sobre los efectos que la pandemia y cuarentena están teniendo sobre la economía local: evolución de la facturación, evolución de unidades vendidas, situación ante los compromisos principales (salarios, impuestos, servicios, alquileres, proveedores), resultados de la venta on line, probabilidad de cierre y la

decisión respecto a los empleados.

Se relevaron más de 300 empresas de la Ciudad de Neuquén de distintos tamaños. El 60% de las respuestas provino de los siguientes rubros: indumentaria y calzado, industria gráfica, servicios personales, turismo, servicios petroleros, servicios profesionales, construcción, gastronomía, hotelería, alimentos y bebidas, y repuestos.

Según los resultados obtenidos de más de 300 empresas de distintos tamaños y rubros, los datos son:

-El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril de 2020 en comparación con abril de 2019. Y el 88% manifestó que su facturación disminuyó más del 50%

-Respecto de sus compromisos habituales el 27,1% no pudo pagar los servicios públicos, el 41,4% no pudo pagar los alquileres y el 42,7% no pagó los impuestos.

-El 34,6% de los empresarios respondió que accedió a alguna de las ayudas del Estado, mientras que el 31,3% no pudo acceder. De los empresarios que tienen empleados la mitad no podrá abonar la totalidad de los sueldos.

-De continuar igual la situación del negocio el 9% cerrará su empresa en el bimestre Mayo-Junio, mientras que el 42% cree que la probabilidad de cierre es alta o muy alta. Solo casi el 16% manifestó que no había ninguna

probabilidad de cerrar su empresa.

-Casi el 54% de las empresas no ha implementado la modalidad on line para sus ventas. Y un tercio de las empresas sí lo ha implementado pero con resultados malos o muy escasos. Tan sólo un 11,8% manifiesta haberlo implementado con resultados aceptables, aunque insuficientes para sostener la actividad.

-Los impuestos que vencieron entre el 20 de marzo y el 28 de abril fueron pagados en su totalidad por el 17% de las empresas, mientras que el 40% los abonó parcialmente y casi 43% no pudo pagarlos.

-El pago de servicios públicos (electricidad, gas, agua, etc.) fue pagado en su totalidad por la tercera parte de las empresas, mientras que pagaron parcialmente casi el 40% y el restante 27% no pudo abonar nada.

-Casi el 32% de los empresarios respondió que no tenía deudas con proveedores. Y casi el 50% manifestó que tenía que refinanciar más del 60% de la deuda con sus proveedores.

Este fue el segundo sondeo que realizó el Observatorio Económico ACIPAN sobre los efectos del COVID-19 en la economía local

