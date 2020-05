Coronavirus: Tres de los tripulantes de los cruceros varados en altamar se suicidaron

Son cientos los cruceros que no pueden tocar tierra y están varados en altamar lo que se volvió una tortura psicológica para sus tripulantes. En las últimas semanas se conocieron tres suicidios por el aislamiento.

Cientos de cruceros varados en el medio del mar, con miles de tripulantes atrapados desde hace dos meses. Algunos se sienten a salvo del coronavirus estando a bordo, pero el confinamiento forzoso llevó a dos personas a tirarse fuera de la borda.

El 13 de marzo pasado todos los cruceros recibieron la orden de «no navegar». Los que tenían pasajeros consiguieron desembarcarlos luego de complicadas negociaciones, pero los tripulantes que quedaron a bordo han estado desde entonces en un limbo.

«Es el mismo día todos los días. Es difícil mantenerse mentalmente sano», dice Ryan Driscoll, un estadounidense de 26 años que lleva 80 días sin tocar tierra. Trabaja como cantante del «Seabourn Odyssey», un crucero de la corporación Carnival parado frente a la isla caribeña de Barbados. «Estamos anclados aquí y vemos tierra todos los días. Está a 200 metros y no podemos bajarnos», cuenta y agrega: «A veces se siente como estar en prisión».

El proceso de repatriación de tripulantes es lento y caro, porque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades exigen que sean transportados en vuelos chárter. Aunque ya han sido repatriado miles de pasajeros, sólo en aguas estadounidenses aún quedan casi 60.000 tripulantes a bordo de 90 cruceros, aseguraron desde la Guardia Costera.

En las últimas dos semanas, cuatro tripulantes fallecieron por motivos no vinculados al coronavirus en distintos cruceros: uno por «causas naturales» que no fueron divulgadas y tres de aparentes suicidios. De ellos, dos se lanzaron por la borda. «Es muy perturbador enterarse de eso», indica Driscoll. «Pero no me sorprende. Son tiempos difíciles para todos», admite.

