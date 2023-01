Crece la tensión con Chubut por el traslado de equipos petroleros a Vaca Muerta

La caída de la actividad en la cuenca austral y la mudanza de equipos a Neuquén, puso en alerta al sindicato. Buscan llegar a un acuerdo para evitar la pérdida de puestos de trabajo y mantener la actividad en la cuenca neuquina.

La decisión de empresas del sector energético de migrar sus equipos a Vaca Muerta desde la cuenca del Golfo San Jorge, elevó la tensión en Chubut entre el sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut y las operadoras locales.

El miércoles 18 de enero, el secretario del sindicato, Jorge Ávila, alertó ante la “crítica situación» de la actividad petrolera en la cuenca austral y señaló que “la voracidad de Vaca Muerta hará que las peleas sean más intensas”, al tiempo que confirmó reuniones con el gobernador, Jorge Arcioni y el intendente de Comodoro Rivavadia, Juan Pablo Luque.

“Si no defendemos a la Industria Hidrocarburífera, en junio la caída del trabajo será trágica”, dijo el dirigente gremial y recordó que en la semana hubo un conflicto de importancia con San Antonio. “Quería llevarse las motobombas a Neuquén y nosotros como gremio no los dejamos, porque si se las llevan indudablemente no vamos a tener fractura en un tiempo largo en la región”, señaló, en declaraciones a ADN Sur.

“Lamentablemente el hambre y la voracidad que tiene Vaca Muerta no lo vamos a poder controlar nosotros, por eso las peleas se van a hacer más intensas”, indicó y destacó que “desde allí están intentando llevarse toda la maquinaria de Comodoro Rivadavia”, criticó Ávila.

En este marco, desde el gremio señalaron que las fracturas cayeron en el Golfo San Jorge y las empresas comenzaron a migrar hacia la cuenca neuquina.

“Ya no es sólo un problema de las empresas, acá lo que hay es que al caer la perforación en la cuenca San Jorge no hay trabajo para los set de cementación y fractura, entonces se van a Neuquén porque ganan mucho más. No entiendo cómo es el cambio de papeles, pero son dos empresas diferentes”, explicó Ávila ante la medida de protesta que se realizó en la base local de San Antonio, en Comodoro.

“La empresa nos dijo que se llevan las moto bombas para hacer dos pozos y las traen de nuevo, pero sabemos que una vez que se van, no vuelven. Además les dijimos que ellos acá son San Antonio Argentina y pero se las están llevando para San Antonio Internacional”, dijo.

Por eso, el sindicato inició una retención de servicios en la base de la empresa, para impedir la salida de los equipos con destino a Neuquén, a la espera de tratar el tema en la reunión convocada la semana próxima en esta ciudad, ante la crisis planteada por menor actividad en la cuenca San Jorge.

El dirigente recordó que DLS operaba con 14 perforadores y hoy tiene sólo 2 en la zona, mientras que YPF trabajaba con 5 “y hoy tiene uno y medio. Indudablemente las perforaciones han caído enormemente y por eso los equipos ganan mucha más plata en la cuenca Neuquina. Allá firmaron una adenda para llevar más equipos, que al no poder importarlos, se están yendo desde Comodoro, por el poco trabajo que tienen acá”, criticó Ávila..

Para abordar la situación se programó una reunión para el próximo 25 de enero, en el hotel Austral de Comodoro Rivadavia, a la que fueron invitados el gobernador Mariano Arcioni, el intendente Juan Pablo Luque y representantes de las operadoras, además de representantes del sindicato Petrolero de Santa Cruz.

“Este encuentro se iba a hacer hoy pero lo pasamos para la semana próxima, por pedido de las empresas, que querían estar todas presentes –informó Ávila-. Además el encuentro se va a hacer en Comodoro Rivadavia, que es donde está el problema y por eso no quisimos que se haga en Buenos Aires”.

En relación a los dichos de Pablo Iuliano, el CEO de YPF, quien reconoció la preocupación por el problema de la migración de empresas de servicios especiales y advirtió que se deberá trabajar en la “eficiencia” de la cuenca San Jorge, Avila cuestionó los dichos del directivo de la compañía:

“Nosotros pusimos la eficiencia todo este tiempo, hasta aguantamos a YPF cuando nos pagaba en cuotas. Se equivoca en el discurso y creo que debería mirar cómo, en los últimos 3 años, nosotros mantuvimos la actividad en Comodoro Rivadavia. Ellos tenían compromisos de inversión pero salió lo de Vaca Muerta y hoy tienen un enorme capital invertido allá, pero acá sólo invierten 300 millones de dólares. Parece mucho, pero no es tanto cuando se piensa que después de la crisis, el costo de los pozos en la cuenca San Jorge ha subido de 1 a 3 millones de dólares”, dijo Ávila.

Para el líder petrolero, “hay que sentarse a analizar todos estos temas, porque la adenda firmada en Neuquén les permite llevarse equipos de otras zonas, al no poder ingresar los importados y desde acá se van los equipos para ganar más plata allá. Calfrac se llevó un set de cementación porque no tenía trabajo acá y están laburando allá, aunque logramos que los trabajadores no pierdan los puestos de trabajo”, opinó.

