Cumplía una condena por femicidio en Colombia y lo detuvieron en Argentina por abusar de personas ancianas

La PFA detuvo a un ciudadano colombiano acusado de femicidio en Colombia y abuso sexual agravado en reiteradas oportunidades en el sur de nuestro país. El sujeto fue expulsado este viernes y llevado de vuelta a Colombia.

Agentes federales de la División Asuntos Migratorios trasladó bajo custodia policial, hasta su país de origen, a un ciudadano Colombiano, luego de una orden de expulsión emanada por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

Hermes Monsalve Villalobos, de 39 años de edad, fue detenido el 8 de febrero por la División Unidad Operativa Federal Comodoro Rivadavia por abusar sexualmente de personas ancianas en la Provincia de Neuquén y en las ciudades de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, en la Provincia del Chubut. Anteriormente, en septiembre del 2021, había sido detenido luego de manosear a una mujer mayor en el barrio Roca.

Cabe destacar que también posee una orden de captura vigente a pedido de la Justicia de su país por evadirse de su lugar de detención cuando cumplía una condena por el delito de “Homicidio Agravado” (Femicidio), de quien fuera su mujer. El femicidio de 2017 fue atroz. Según publicaron medios colombianos, el acusado agredió a la víctima, identificada como Fabiola Rojano Villa, con varias puñaladas en el cuello, abdomen y tórax, luego de una discusión. Luego descartó el cuerpo en un descampado.

Tras el femicidio -perpetrado en la ciudad de Lomita Arena, al norte de ese país- estuvo detenido durante tres meses bajo prisión preventiva. Sin embargo, al no ser elevada la causa a juicio oral y por vencimiento de términos, la Justicia local le concedió el arresto domiciliario, un beneficio que el asesino aprovechó para fugarse del territorio colombiano.

No hay información sobre su ingreso a nuestro país ya que aparentemente se infiltró por un paso no habilitado, por lo cual no está claro desde cuándo reside en Argentina clandestinamente.

El martes de la semana pasada, al ser detenido por abuso sexual, fue condenado a seis meses de prisión condicional, y quedó a disposición de la Justicia Federal hasta hoy que se hizo efectiva la expulsión del país.

El traslado del detenido se realizó en un vuelo comercial de la Compañía Aérea Aerolíneas Argentinas y al arribar a la Ciudad de Bogotá, se hizo entrega del mismo a las autoridades de la Policía Nacional de Colombia, quienes lo trasladaron a un Penal a fin de que cumpla el resto de su condena.

