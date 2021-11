Desayunó en una cafetería y en el ticket le cobraron hasta el pan que no pidió

Una mujer contó que fue a desayunar a una cafetería y le cobraron el pan que no pidió porque «era obligatorio».

«Me lo voy a tatuar» fue la insólita expresión de una clienta de una cafetería en Madrid, donde le cobraron una alta suma por un café para desayunar e incluso le cobraron el pan, el cual no pidió pero le trajero igual a la mesa porque «era obligatorio».

«Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar», se quejó la usuario @pazalvarezcalvo en su cuenta de Twitter.

En el ticket puede verse que pagó 14,10 euros (unos 1607 pesos argentinos) por un café, un pincho de tortilla, caña y el pan que no pidió. Otros usuarios de la red del pajarito apoyaron a la clienta e incluso compartieron otros precios que despertaban la indignación.

