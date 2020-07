Día mundial de las hepatitis virales: la importancia de la vacunación en tiempos de COVID-19

Se trata de una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en nuestro país y de consecuencias graves para la salud.

En los últimos años, 178 muertes en la Argentina fueron a causa de hepatitis virales, de las cuales el 60% se debieron a hepatitis C y el 14% a hepatitis B. A nivel mundial, se estima que más de 325 millones de personas padecen hepatitis virales y el 80% de los infectados carecen de medidas de prevención, pruebas diagnósticas y tratamiento. Sin embargo, las hepatitis virales se pueden prevenir, tratar y, en el caso de la hepatitis C, también curar. En el contexto de la pandemia por COVID-19, es fundamental continuar con los esquemas de vacunación recomendados.

Cuando hablamos de hepatitis nos referimos a una inflamación del hígado, causada comúnmente por una infección viral. Existen cinco virus principales de esta enfermedad, denominados como tipos A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (HDV) y E (VHE), y son de gran preocupación debido a las enfermedades y muertes que causan, y a la posibilidad de brotes y su potencial de propagación epidémica. En particular, los tipos B y C afectan a 325 millones de personas en todo el mundo y causan alrededor de 1,4 millones de muertes al año, dado que conducen a la enfermedad crónica y, en conjunto, son la causa más común de cirrosis hepática y cáncer. Por su parte, la hepatitis A, en algunas ocasiones, puede causar insuficiencia hepática aguda con necesidad de trasplante. Su incidencia está relacionada con los niveles de higiene y sanemiento ambiental, el desarrollo socioeconómico y el nivel de educación de la población.

Ante este escenario, resulta esencial acudir a un profesional de la salud para el diagnóstico temprano, que permita la adopción de las medidas correspondientes para prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas y comenzar el tratamiento adecuado. Existen numerosas formas de prevenir las hepatitis virales, como la vacunación segura y eficaz, ampliamente disponible para la prevención de los tipos VHA y VHB. También se pueden considerar formas de prevención en las transfusiones de sangre, para evitar la transmisión de los tipos VHB y el VHC.

Impacto de la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A en el Calendario Nacional de Vacunación en Argentina

Desde el 2003, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendó la incorporación de la vacuna contra el VHA en el Calendario Nacional de Vacunación, que se efectivizó a partir del 1 de junio de 2005, se redujeron drásticamente el número de casos y disminuyeron a cero los trasplantes por falla hepática fulminante debido a la enfermedad3. Así, la Argentina fue el primer país de América en utilizar una sola dosis contra la hepatitis A en niños de 1 año, una decisión innovadora reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dados los resultados que aún hoy -15 años después de incluirse en el Calendario- se mantienen. Las tasas de notificación de hepatitis A aguda para el total país muestran una baja incidencia en el período analizado que va de 0,04 a 0,18 casos cada 100.000 habitantes según el año, patrón que se observa a partir de la introducción de la vacuna contra la hepatitis A al calendario nacional de vacunas4.

La vacunación universal contra la hepatitis B: la estrategia más eficiente para lograr un impacto sustancial en la disminución de la transmisión del virus

La distribución de casos de hepatitis B en la Argentina no es homogénea, y se da con mayor proporción en centros urbanos que en zonas menos pobladas, debido a la mayor transmisión del virus en lugares de alta densidad poblacional.

En la actualidad, la vacunación contra hepatitis B es obligatoria para el personal de la salud y está incorporada en el Calendario Nacional de Vacunación, para recién nacidos, desde el año 20005. Sin embargo, puede observarse una persistencia de nuevas infecciones a partir de los 15 años y, diferentes estudios de los principales centros de trasplante hepático en el país, identificaron a la hepatitis B como la primera causa de hepatitis fulminante en nuestro país en el período 2005-2011.

De esta manera, en julio de 2012, el Programa Nacional de Control de Enfermedad Inmunoprevenibles (ProNacEI), definió la estrategia de vacunación universal contra hepatitis B con el objetivo de fortalecer el proceso de control y eliminación de la hepatitis B en la Argentina y disminuir la incidencia de complicaciones y mortalidad asociadas a la infección por este virus6. La meta de esta recomendación es la vacunación universal para todos los habitantes del país6.

La vacuna se encuentra disponible en todos los vacunatorios y centros de salud públicos del país y se administra, en forma gratuita, a toda la población tanto para iniciar como para completar el esquema, sin necesidad de orden médica.

Todavía hoy los avances científicos no hacen posible la erradicación del virus que causa la hepatitis. Sin embargo, existen múltiples medidas que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión, entre las que se destaca, y se recomienda ampliamente, la inmunización como la mejor estrategia de prevención contra la enfermedad, aún en tiempos de la pandemia por COVID-197.

Por todo esto, en este día, es fundamental compartir información para conocer las medidas preventivas, los riesgos y promover las pruebas diagnósticas. Si se detecta a tiempo, se puede evitar el riesgo de enfermedad crónica para el paciente.

Comments

comments