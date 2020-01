Diego Peretti sobre Pablo Rago y su denuncia por violación: «Tengo las mejores referencias»

El actor opinó acerca de la acusación por abuso sexual contra su compañero de elenco en «El robo del siglo» y contó cómo fue su experiencia laboral.

El denunciado por violación por Érica Basile e imputado en la causa por abuso sexual. En medio de la investigación judicial fue suspendida su obra en Mar del Plata con Miriam Lanzoni llamada «Maté a un tipo», sin embargo «El Robo del Siglo», película en la que participa, se estrenará éste jueves 16 de enero.

En la avant premiere del film, Diego Peretti, uno de los personajes principales, opinó acerca de la situación de su compañero de elenco. «Tengo las mejores referencias de Pablo», garantizó. El film está dirigido por Ariel Winograd y el resto de sus protagonistas son Guillermo Francella, Rafael Ferro y Luis Luque, mientras que Rago tiene algunas apariciones.

«En cine, trabajé tres o cuatro veces con él, y es de los mejores compañeros que tuve, en horario, respeto, inteligencia, bondad. No tengo una cámara en ningún lado para decir qué pasó en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo», remarcó Peretti.

También expresó: «Me da la sensación que escuchando la otra parte es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él». Según contó, estaba con el acusado en el momento en el que se difundió la denuncia y contó que la reacción del actor fue «ponerse blanco, pálido».

«Creo que hay que sentar jurisprudencia de algún tipo sino es una aplanadora, y en la aplanadora cae gente y no esta bien que no haya una jurisprudencia más clara con respecto a eso. El tema de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario es un tema que es republicanismo puro, eso no se puede pasar por arriba», sentenció.

Además comparó el caso con la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés. «No es el caso de Thelma, ni el caso de otras, esos son más claros. Acá veo las declaraciones y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme», consideró.

