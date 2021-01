Dolor y tragedia: el luto que envuelve a Sebastián Yatra

El famoso cantante realizó un conmovedor posteo en las redes sociales.

El cantante y compositor colombiano de 26 años, Sebastián Yatra, expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram, tras el fallecimiento de su amigo y colega Efraín Ruales. El talentoso conductor televisivo de la cadena Ecuavisa fue acribillado camino al gimnasio, en lo que se presume fue un ataque sicario.

“Hermano, me parte el alma verte partir 😔💔 no merecías irte tan pronto 👼🏽🙏🏻 @efrainruales siempre te recordaré como una persona llena de luz, uno de las primeros en abrirme las puertas cuando apenas comenzaba.. siempre con esa autenticidad en el corazón y ganas de que a todos nos fuera bien.. vas a ser realmente extrañado amigo” fue el emotivo y sencillo texto que eligió Sebastián para plasmar su tristeza en este momento.

Esta publicación de Sebastián Yatra rápidamente se llenó de reproducciones superando la barrera de los 1.7 millones en tan solo unas horas. “Una gran tristeza para todos 😓 Mucho Ánimo Sebas ❤️ D.E.P. 🙏”, “Nos duele demasiado creo que algunos no hemos dormido al no poder asimilar esto😔💔”, “Todo solo por decir la verdad, nunca se dejó silenciar eso es de respetar, Descansa en Paz 🙏” y “El tiempo De Dios es perfecto Sebas, muchas veces no lo comprendemos por el fuerte dolor que pasamos…. pero es así! La persona a quien queremos nunca muere por siempre vive en nuestros corazones ❤️” fueron algunos de los mensajes que recibió en su posteo.

La Policía Nacional de Ecuador fue la que informó el fatal desenlace de Efraín Ruales. El actor fue asesinado en el norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El joven falleció tras una balacera mientras estaba en el interior de su automóvil y recibió al menos cuatro impactos de bala. Según revelaron los efectivos policiales, los sospechosos del hecho delictivo lo siguieron durante varias cuadras antes de dispararle.

Efraín había recibido amenazas el año pasado tras denunciar casos de corrupción en su programa sobre los sobreprecios y la corrupción en los insumos médicos en Ecuador, uno de los países más afectados por la actual pandemia. «A través de una llamada me dicen: cuidado con los mensajes que enviaba los domingos sobre los casos de corrupción» había declarado en su momento el conductor. El caso sigue en investigación y su publicó exige justicia de manera inmediata.

Comments

comments