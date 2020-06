Donald Trump se distancia de Juan Guaidó y no descartó reunirse con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos expresó un contundente giro respecto a su política con Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una futura reunión con su par venezolano, Nicolás Maduro al tiempo que planteó dudas respecto al líder opositor Juan Guaidó.

“A Guaidó lo eligieron. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gusta, a otras no. Así que no tuve problemas”, disparó el mandatario sobre su decisión de reconocerlo como líder legítimo de Venezuela. Y agregó que “podría haber vivido con o sin ese apoyo”.

Por otro lado, si bien aseguró estar “firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela”, manifestó que “podría pensar” en una futura reunión con Maduro y agregó que “nunca” se opone “a las reuniones”.

“Maduro querría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabe, raramente me opongo a las reuniones”, añadió en declaraciones a Axios.

Guaidó, el presidente del parlamento venezolano, se declaró presidente legítimo de Venezuela luego de la cuestionada victoria de Maduro en las elecciones de mayo 2018, que no fueron reconocidas por varios países.

“No creo que haya sido especialmente significativo de una forma u otra”, dijo Trump del político venezolano.

Según el portal, esto vendría a confirmar las declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, quien en un inminente libro de memorias asegura que Guaidó es percibido como “débil” por el presidente estadounidense.

De acuerdo a Bolton, Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de “niño” frente al “duro” del mandatario, Nicolás Maduro.​

