Eclipse solar: lo que tenés que saber

El esperado fenómeno se preoducirá hoy y se podrá ver en toda la provincia.

El eclipse total de sol se producirá este 14 de diciembre de 2020, a las 13:16:25 horas de la Argentina, a los 23° 08 del signo de Sagitario.

Este particular fenómeno podrá ser visto en todo el país aunque en Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas y Piedra del Águila, podrá observarse en un 100%. El tiempo de sombra de este eclipse solar, alcanzará una duración total de 59 minutos con 10 segundos, casi la hora completa.

Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad.

Para no sufrir daños en los ojos al verlo, los especialistas recomienda: no mirar al sol de manera directa y no mirar al sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes oscuros, radiografías o filtros caseros.

Para observación directa y segura, se sugiere utilizar lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2, sin rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. Además, pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.

El próximo eclipse total de sol se dará recién en 2048, aunque en 2024 también habrá otro pero en la Antártida.

