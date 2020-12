El DISPO está vigente hasta el 31 de enero

Alberto Fernandez anunció la prórroga y adelantó que los primeros en recibir la vacuna en la Argentina serán los trabajadores esenciales, y pidió a la población extremar los cuidados de cara a las fiestas de fin de año.

El presidente Alberto Fernández anunció que se prorrogará el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en todo el país hastafin de año. Fernández anticipó, además, que empezará la vacunación «en breve» y que los primeros en recibir la inyección serán los trabajadores esenciales, para luego inmunizar a las personas mayores.

Durante una visita en el centro cultural «La Chicharra» en el partido bonaerense de Moreno, este viernes 18 de diciembre, Alberto Fernández estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el intendente local, Mariano Cascallares.

Allí, el mandatario reconoció que “tenemos ahora que seguir sobrellevando esto que todavía no ha terminado porque, aunque los casos bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar”, por lo que solicitó a toda la sociedad extremar las medidas de cuidado en el marco de las fiestas de fin de año.

“Todos esos cuidados que tuvimos los tenemos que profundizar ahora porque, en este momento, donde sentimos que los casos han bajado, nos relajamos y tenemos muchas ganas en las fiestas de acercarnos, de compartir una copa con la familia, una mesa”, explicó.

En esa línea, pidió “a todos y a cada uno de los argentinos que no se olviden de que el problema todavía lo tenemos. El problema aún no pasó”. Asimismo, el jefe de Estado informó que estarán llegando las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, sobre la que afirmó: «En breve empezaremos a vacunar a los argentinos, primero a los trabajadores esenciales que son los más expuestos y los que más lo necesitan, los que trabajan en la salud, las fuerzas de seguridad, ellos antes que nadie. Y después empezaremos a vacunar a los que están más expuestos por su edad o enfermedades prevalentes».

El mandatario no hizo referencia a la polémica que generaron ayer las declaraciones del líder ruso Vladimir Putin, quien reconoció que no se aplicó la Sputnik V porque no se recomienda su uso para mayores de 60 años. Un dato que luego fue confirmado por la secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzoti, quien se encuentra en Rusia con una comitiva argentina para traer el próximo 24 de diciembre las primeras dosis de la inyección rusa al país.

Por ese hecho, referentes de la oposición salieron a cuestionar en duros términos al Gobierno al que acusaron de hacer un uso político de las vacunas y de no saber gestionar la crisis sanitaria. Diputados radicales adelantaron este viernes 18 de diciembre que pedirán el juicio político para el ministro de Salud, Ginés González García.

