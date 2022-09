El fin de una era: Roger Federer anunció su retiro del circuito profesional de tenis

El suizo compartió un comunicado en sus redes sociales para contar que la Laver Cup de la semana que viene será su último torneo como tenista profesional.

A los 41 años, Roger Federer anunció este jueves su retiro del tenis profesional en un comunicado que compartió en sus redes sociales. El suizo reveló que, luego de jugar la Laver Cup la semana que viene en Londres, dejará el circuito profesional después de 24 años de carrera.

«Como muchos saben, los últimos tres años se me presentaron con desafíos en forma de lesiones y operaciones. Trabajé duro para volver para volver de la mejor manera, pero también conozco las capacidades y limitaciones de mi cuerpo y es un mensaje que últimamente fue muy claro», comenzó Federer en su posteo.

Y agregó: «Tengo 41 años, jugué más de 1500 partidos en 24 años. El tenis fue más generoso conmigo de lo que jamás hubiese soñado, y ahora tengo que reconocer que es momento de terminar mi carrera profesional. La Laver Cup de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Voy a seguir jugando al tenis, obviamente, pero simplemente no en Grand Slams o en el tour».

Los números de Roger Federer a lo largo de 24 temporadas

El suizo debutó en 1998 como tenista profesional, desde ese entonces logró estos números:

– 1526 partidos en singles

– 1251 victorias

– 310 semanas como número 1

– 103 títulos a nivel ATP

– 20 títulos de Grand Slam: 6 Australia Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open

– No se retiró en ningún partido de su carrera

Todos los títulos de Roger Federer en su carrera, año por año

Desde que inició su carrera en 1998, Roger Federer ganó 103 títulos profesionales, solo por detrás de Jimmy Connors, quien llegó a 109. A continuación, todos sus títulos, año por año:

2001. 1 título: Milán

2002. 3 títulos: Viena, ATP Masters 1000 Hamburgo y Sydney.

2003. 7 títulos: Tennis Masters Cup, Viena, Wimbledon, Halle, Munich, Dubai y Marsella.

2004. 11 títulos: Tennis Masters Cup, Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Canada, Gstaad, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai y Abierto de Australia.

2005. 11 títulos: Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai, Rotterdam y Doha.

2006. 12 títulos (su mejor temporada): Tennis Masters Cup, Base, ATP Masters 1000 Madrid, Tokyo, US Open, ATP Masters 1000 Canadá, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Australian Open y Doha.

2007. 8 títulos: Tennis Masters Cup, Basel, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, ATP Masters 1000 Hamburgo, Dubai y Abierto de Australia.

2008. 4 títulos: Basel, US Open, Halle y Estoril.

2009. 4 títulos: ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, Roland Garros y ATP Masters 1000 Madrid.

2010. 5 títulos: ATP Finals, Basel, Estocolmo, ATP Masters 1000 Cincinnati y Abierto de Australia.

2011. 4 títulos: ATP Finals, ATP Masters 1000 Paris, Basel y Doha.

2012. 6 títulos: ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, ATP Masters 1000 Madrid, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai y Rotterdam.

2013. 1 título: Halle.

2014. 5 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Shanghai, ATP Masters 1000 Cincinnati, Halle y Dubai.

2015. 6 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Cincinnati, Halle, Estambul, Dubai y Brisbane.

2016: sin títulos.

2017: 7 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Shanghai, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells y Abierto de Australia.

2018: 4 títulos: Basel, Stuttgart, Rotterdam y Abierto de Australia.

2019: 4 títulos: Basel, Halle, ATP Masters 1000 Miami y Dubai.

