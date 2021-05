El Gobierno cerró por 30 días las exportaciones de carne vacuna

Tras la noticia, hay fuerte rechazo del campo, que podría convocar a medidas de fuerza.

El Gobierno decidió este lunes cerrar las exportaciones de carne vacuna por un lapso de 30 días, según le informó a los frigoríficos exportadores.

Según trascendió, la novedad fue transmitida por el mismo presidente, Alberto Fernández, al sector empresario. “El Presidente nos acaba de anunciar esa medida”, indicó una fuente.

El jefe de Estado los convocó a la Casa Rosada y allí les señaló a los empresarios: “Está decidido el cierre por 30 días o hasta que haya una solución”. La suspensión no tiene, no obstante, una fecha de inicio todavía más allá de la comunicación, pero si se mantiene por 30 días implicaría una pérdida de US$240 millones para la actividad. En tanto, no se descartan medidas de fuerza y protestas de los productores.

“Todos están pidiendo cese de comercialización”, adelantó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Vamos camino a un cese de comercialización”, dijo CRA en un tuit. Mañana la Mesa de Enlace tendrá una reunión urgente por este tema.

La decisión fue tomada directamente por el presidente Alberto Fernández debido a la “gran preocupación por el precio de la carne”. Admitieron que los acuerdos que venía tejiendo el Ministerio de Desarrollo Productivo no tuvieron el efecto buscado. En el área económica señalaron que el precio de la carne tiene subas estacionales hacia finales de cada año, pero que luego suele acomodarse. “Eso no pasó y el precio sigue subiendo en mayo”, reconocieron.

