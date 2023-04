El MPN de Senillosa cerró su campaña

Como acostumbra desde hace varios años el MPN de Senillosa, ayer jueves hizo su cierre de campaña en la calle, con una multitudinaria caminata por los barrios.

El día de ayer, afiliados y simpatizantes del MPN, apoyando las candidaturas de sus referentes locales Hugo Moenne, candidato a intendente y Patricia Fernández a diputada, y de Marcos Koopmann a gobernador, caminaron las calles una vez más a pesar del frío reinante, para hacer de esta forma su cierre de campaña que culminó en su local partidario. Cientos de personas se sumaron a esta forma de cierre partidario, a horas del acto eleccionario de este Domingo 16 de abril.

Hugo Moenne, el candidato a Intendente por el MPN y Patricia Fernández, candidata a Diputada provincial, encabezaron la caminata como lo vienen haciendo desde hace años, llevando sus propuestas a los vecinos puerta a puerta. La caminata finalizó en el local del MPN y Hugo Moenne en su discurso final manifestó «éste es el Movimiento Popular Neuquino, el que da la cara, el que camina las calles, el que no se esconde». «Nosotros no hablamos de los otros candidatos, nosotros hablamos de proyectos. No somos ni de la derecha ni de la izquierda, nosotros somos de la gente».

