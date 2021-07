El novio narco de Nahir Galarza le dedicó un mensaje de amor y publicó fotos en la cárcel

Matías Caudana retomó su relación con la joven que cumple prisión perpetua por el crimen de su ex, Fernando Pastorizzo.

Él estaba preso por formar parte de la banda narco que lideraba su papá. Justo enfrente, en la cárcel de mujeres de Paraná, ella empezaba a cumplir con la prisión perpetua. El romance entre Matías Caudana y Nahir Galarza nació a fines de 2018. Dos años y medio después, y con un impasse en el medio, sigue más vigente que nunca. Al menos eso dejó en claro un mensaje que el joven le dedicó a la mujer condenada por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo.

“Te amo mi amor, sos la más hermosa. A tu lado quiero estar y acompañarte siempre”, comenzó Caudana su romántica exposición. Allí compartió una imagen donde se los ve tomados de la mano y separados por una reja. “Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática. Tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días”, continuó el joven.

En el mismo posteo, el enamorado aludió implícitamente al asesinato por el que Galarza cumple la pena máxima. “Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte porque yo que te conozco, sé la clase de persona que sos. Te amo mucho”, concluyó.

Los destinos de Nahir y Caudana se cruzaron en diciembre de 2018, durante una visita que el joven le hizo a su abuela, detenida por narcotráfico. A días de que Galarza alcanzara su primer año presa por el crimen de Pastorizzo, él fue absuelto tras pasar dos años entre rejas por haber sido acusado de ser colaborador de su padre, cabecilla de la banda narco.

Caudana aseguró entonces que no le importaban los motivos por los cuales Galarza estaba presa, y remarcó que el “flechazo” había sido mutuo.

En aquellos días se habló de cuatro supuestos encuentros entre los dos enamorados. También se recordó una frase de Nahir en la primera entrevista que dio a los medios tras su condena. “Nunca me enamoré, pero supongo que en algún momento va a pasar. No lo pensé, pero creo que no tendría problemas en enamorarme”, dijo entonces.

En septiembre de 2020, la situación procesal de Caudana dio un drástico vuelco. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de primera instancia que lo había beneficiado y, finalmente, lo condenó como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes. El joven se reencontró con la cárcel. Y con Nahir.

Poco y nada se supo del vínculo entre ambos desde entonces. En las últimas horas, Caudana blanqueó nuevamente la historia de amor.

