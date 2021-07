El plantel de Boca detenido en Brasil por la batalla campal post-VAR

El plantel Xeneize finalmente se quedó en Brasil toda la noche y planea volver a Buenos Aires esta tarde. Ocho integrantes de la delegación tuvieron que declarar en la comisaría.

Luego del polémico encuentro protagonizado por el VAR, los futbolistas de Boca Juniors intentaron meterse en el vestuario de Atlético Mineiro y hubo serios incidentes en los pasillos del estadio.

La Policía Militar identificó a cinco jugadores, dos dirigentes y un integrante del cuerpo técnico que tuvieron que declarar en la comisaría tras los graves incidentes. Bermúdez se refirió a lo sucedido: «Los éxitos ya vendrán aunque haya gente empecinada en que tengamos que esperar un poco más».

El ídolo de River, Ubaldo Matildo Fillol, bancó al mundo Boca: «Todos estamos tristes porque no sé si es la palabra pero estamos matando el fútbol. En situación normal, con 50 mil personas en la cancha, puede haber un escándalo. Fue bochornoso. Qué es eso del fútbol brasileño que no deja dormir a los jugadores o con un presidente amenazando a todo un plantel. Me despojo de la camiseta con la que estoy identificado (River) y me pongo la camiseta del fútbol argentino. Todo el mundo vio lo que estaba pasando. Tiene que haber una protesta masiva de todos los países de Sudamérica. Se tiene que seguir jugando la Copa Libertadores y hay que limpiarla. La Copa y el fútbol no tienen nada que ver. Hay que sacar a los corruptos que hacen todo esto. No fue por casualidad lo que pasó. Hay gente mala que origina esto».