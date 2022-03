El Senado escucha a Guzmán y busca una rápida sanción

El ministro de Economía acudirá junto al presidente del BCRA Miguel Pesce a exponer ante la cámara alta, que es presidida por Cristina Kirchner. En ocho días el Gobierno debería pagarle USD 2.786 millones al Fondo Monetario.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentarán hoy ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores para empezar el recorrido que consiga darle sanción definitiva, esta misma semana, al acuerdo con el FMI.

Tal como sucedió en Diputados en la sesión que finalizó el viernes a la madrugada, se descuenta que habrá un amplio acompañamiento aunque la clave volverá a estar en los gestos y en las individualidades.

El escenario define que en Diputados el entendimiento logró 202 votos a favor, contra 37 negativos y 11 abstenciones; de los cuales el oficialismo aportó 77 votos a favor, mientras que Juntos por el Cambio fue responsable de 111 voluntades. Hoy lunes, Mayans reunirá a los integrantes del bloque oficialista pero habrá “libertad de acción” y en Juntos por el Cambio anticipan un apoyo homogéneo.

De todas formas, el jefe del Palacio de Hacienda, deberá defender un proyecto de ley distinto al que fue presentado en Diputados. El oficialismo necesitó eliminar el artículo que adjuntaba la letra chica del programa financiero con el Fondo para conseguir el apoyo opositor, incluyendo solamente la autorización para el refinanciamiento de la deuda. No hubo un respaldo parlamentario para el acuerdo técnico que el ministro de Economía trabajó durante un año y medio con el staff del FMI.

“Ahora algunos dicen ‘quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’ y eso no existe, a ver si se entiende”, había manifestado el funcionario apenas presentó en sociedad el nuevo programa financiero.

Pero la oposición rechazó la idea de tener que votar en el recinto el programa plurianual del Gobierno y argumentó que la responsabilidad de la política económica es del Poder Ejecutivo, negándose a incluir en el articulado de la ley la letra chica del acuerdo. El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que encabezó la negociación por parte del Frente de Todos con los legisladores opositores, tuvo que ceder y aceptó eliminar el artículo con los documentos adjuntos para obtener el aval de la mayoría de los escaños de Juntos por el Cambio.

Con impaciencia, se espera el debate en la cámara alta. El próximo 21 y 22 de marzo son las fechas previstas en el calendario de pagos al FMI, y en las que el Gobierno debería abonar USD 2.786 millones de vencimientos de deuda al organismo, pero sólo si estuviese vigente el nuevo programa financiero y el FMI enviara el primer desembolso, estimado en USD 9.800 millones.

Para finalizar el tratamiento, el que tiene la última palabra es la institución internacional, que debería respaldar la ley que se sancione en el Senado esta semana. Una vez completados estos pasos, se pondrá en marcha el nuevo programa Extended Fund Facility (EFF) y dejará así atrás al Stand By de 2018. Dentro de tres meses tendrá lugar la primera revisión: el organismo evaluará si el equipo económico cumplió las primeras metas trimestrales del programa: USD 4.100 millones de reservas acumuladas, $566.000 millones de déficit primario como máximo, y un tope de $438.000 millones de envíos desde el Banco Central al Tesoro.

