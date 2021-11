El servicio de sanidad animal de Senillosa cumple un año ayudando a la comunidad

El servicio de sanidad del animal “Unidad manos y patitas” fue inaugurado en Noviembre del año 2020.

Las instalaciones destinadas a la atención de animales domésticos cuenta con un equipamiento para realizar castraciones quirúrgicas, vacunación antirrábica y tratamiento antiparasitario de perros, felinos, hembras y machos.

Desde que se considera al control de población animal como una problemática vinculada a la salud pública, los servicios que presta el quirófano municipal son gratuitos garantizando el acceso a este tipo de servicios, a todos los vecinos.

A partir de la fecha de su apertura se han esterilizado a 1300 animales, 1050 han sido desparasitados y 356 vacunados contra la rabia.

La modalidad de trabajo es por orden de llegada y las intervenciones quirúrgicas están a cargo de dos veterinarios, dos asistentes, una coordinadora y personal de vectores.

Para las intervenciones se destinan cuatro días en el mes, que se pueden visualizar en la página del municipio de Senillosa, se informa a través de la radio municipal o se puede acceder a la información ubicada en la puerta de las instalaciones.

En noviembre los días destinados son:

🐾 VIERNES 5/11: 15 turnos. Por orden de llegada, desde las 7 am.

🐾 VIERNES 12/11: 15 turnos. Por orden de llegada, desde las 7 am

🐾 JUEVES 25/11: 50 turnos. Por orden de llegada, desde las 7 am.

🐾VIERNES 26/11: 50 turnos. Por orden de llegada, desde las 7 am.

Requisitos para el acto quirúrgico:

▪️para caninos: 12 hs de ayuno – traerla/o con collar (en caso de raza peligrosas uso de bozal, sin excepción).

▪️para felinos: 12 hs de ayuno- traerla/o en jaula, canil, o similar que NO sea CARTÓN.

▪️los animales deberán concurrir en perfectas condiciones de higiene.

▪️concurrir «una sola persona» por animal.

▪️cada propietaria/o debe concurrir con tapabocas y respetar el distanciamiento social.

La Municipalidad de Senillosa apunta a que cada vecino tenga el compromiso de una tenencia responsable de su mascota y trabaja para fortalecer el cuidado de los animales en la ciudad.

