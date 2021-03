Empresas locales conformaron un consorcio para operar áreas secundarias de gas y petróleo

“SI Energía” es el nombre del consorcio conformado por ocho empresas neuquinas. Esta clase de asociación no tiene precedentes en la industria y posiciona a las firmas locales en la generación de valor agregado.

Unas ocho empresas locales formalizaron su sociedad a través de un instrumento constitutivo de consorcio de cooperación. Apuestan a poder acceder a áreas convencionales de gas y petróleo, que en la actualidad son consideradas secundarias por las operadoras de la Cuenca Neuquina.

El consorcio está conformado por “Petrolsur”, una operadora local perteneciente a Carlos Martínez, “Pigasus” de Federico García, “Vial SRL” de Agustina Landoni, “Inteyco” de Diego Jerez, “Comercial Argentina” de Sebastián Martínez, “Echegaray – Fernández” de Gonzalo Echegaray”, Mariano Hasperue e “IBC Company SA”, de Darío Belisle.

El acto de firma del documento constitutivo del consorcio contó con el acompañamiento de Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de Neuquén, Julián Cervera, gerente general de Centro PyME-ADENEU, y Gabriel Di Prinzio, referente de Energía y Minería de Centro PyME-ADENEU.

El consorcio es un instrumento legal que permite trabajar de manera consensuada a las firmas integrantes. El grupo de empresas pretende sumar experiencia y aunar fuerza financiera para poder operar yacimientos convencionales de gas y petróleo y, a futuro, explorar otras energías.

López Raggi felicitó a los empresarios y recordó: “Cuando vinieron a plantear el tema, uno vio que tiene mucha lógica y racionalidad. Siempre estamos hablando de empresas locales, de agregado de valor local, y hay partes de la cadena hidrocarburífera donde las empresas locales no están participando. Es una línea que tenemos que explorar”.

El funcionario subrayó que “como Estado tenemos que empujar este grupo, de estas características, para poder mostrar resultados, mostrar que es posible, y que haya otros que se entusiasmen”. Aseguró que el acompañamiento no solo estará dado por el Ministerio de Producción e Industria, sino también por el Ministerio de Energía y Gas y Petróleo del Neuquén.

Durante la firma del documento, Carlos Martínez expresó: “Ha sido un camino interesante. Reitero siempre, no veo otra forma de salir de esta situación que estamos pasando, si no es unificados, si no es en una sinergia total, donde podamos aunar recursos y demás. Así que haber presentado este proyecto, con el apoyo del Centro PyME-ADENEU y haber tenido este resultado es genial”. Y aclaró que “esto es un inicio, hay mucho para transitar, poder sentarnos en mesas que nos permitan tener áreas, pero para mí esto ya es ganancia en absoluto”.

El vínculo entre los empresarios que integran el consorcio comenzó a gestarse en las misiones empresarias que organizó el Centro PyME-ADENEU a Estados Unidos, en el marco de la feria internacional Offshore Technology Conference. “Es como si estuviéramos en una sala de reuniones en Houston, en estos viajes que hemos hecho con el Centro PyME. Si me preguntaran otra vez qué has ganado de ir a los viajes de Houston, es esto. Nos conocimos entre nosotros, y ha sido maravilloso” destacó Martínez.

El empresario agradeció el apoyo del Centro PyME-ADENEU y del ministro de Producción e Industria. Por último, señaló que el consorcio “es un cambio importante para los empresarios de la provincia, creo que es importante para la industria, y sienta un precedente”.

