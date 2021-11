Escándalo: un candidato ofrece $ 10.000 a cambio de «fotos del voto»

Si tengo que comprar votos para que no ganen delincuentes, lo hago ″, dijo luego Juan Manuel Caudana, presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista y candidato a la reelección, y aseguró que los audios son originales, aunque eran «una broma».

“Sacá foto del voto porque si perdemos no te vas a poder llevar los $ 10.000″. Así de descarada fue la advertencia que el intendente de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, le hizo a su interlocutor a través de un audio de WhatsApp.

“Si perdemos yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”, agrega el jefe comunal durante la grabación, en obvia referencia a la obligación de votarlo en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

A su vez, en un segundo audio se escucha a Caudana diciendo: “Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $ 10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $ 10.000 y en diciembre otros $ 10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59″.

Lejos de retractarse tras la viralización en redes sociales de los mensajes, Caudana publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que ratificó sus polémicas afirmaciones y hasta se dio el lujo de chicanear a la oposición.

“Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias; hacinamiento; etc. El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses y son manejados por la asistente social; y solo les explico que si no somos Gobierno lógico que esto se termina; nosotros lo repartimos; no nos hacemos departamentos; casas ostentosas, adueñarnos de terrenos, etc; lo damos entre los que más necesitan”, afirmó el intendente en su cuenta de la mencionada red social.

Tras sus polémicos dichos, el intendente Caudana redobló su apuesta. “Si tengo que comprar votos para que no ganen delincuentes, lo hago. Lo importante es que el pueblo siga creciendo y bien. Puede preguntarle a los vecinos quién soy yo. Nunca robé, ni me hice rico estando en la función pública”, aseguró.

Sin embargo, y en un desesperado intento por ponerle paños fríos al escándalo, añadió: “No le di dinero a nadie. Fue la respuesta a una persona que todos los días a toda hora llama y molesta. Estaba cansado y había tenido un mal día. Como sabía que no me iba a votar, y no se puede entrar con celular a votar, por eso le dije que sacara la foto, como una forma de que dejara de pedir dinero”.

